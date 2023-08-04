分析非綠陣營2論調　邱毅指：「朱侯金」是「唯國民黨老大論」

▲邱毅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，為下架民進黨並促成藍白合，除了國民黨主席朱立倫日前在全代會喊出「執政大聯盟」外，之前還有「非綠大聯盟」，也有議員曾提出「政黨輪替大聯盟」等。不過，前立委邱毅4日表示，目前國民黨在「非綠陣營」中有兩種對立論調，第一是「唯國民黨老大論」，第二則是「柯郭侯整合論」。

邱毅指出，目前國民黨在非綠陣營中有兩種對立論調，第一是「唯國民黨老大論」，以國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、侯競辦執行長金溥聰三人為主體，旁邊有一群人搖旗吶喊、擦脂抹粉，認為下架民進黨的目標只能依靠國民黨來完成，所以要無條件支持侯友宜，凡是批評侯友宜、金溥聰或朱立倫的人，都要被打成民進黨的側翼。

邱毅認為，這種論調的目標其實不是下架民進黨，而是保障國民黨的既得利益，因為單憑侯友宜，絕對沒有可能打敗民進黨總統參選人賴清德。何況金溥聰戰術是「批柯打郭」，在黨內打擊異己更不可能下架民進黨。他說，如果戰略與戰術都錯誤，即使壯烈的挺著胸膛倒下，也只是煽情的廣告詞，戲子的騙人橋段而已。

邱毅進一步說明，第二個論調則是「柯郭侯整合論」，以律師陳長文、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山為代表，丟棄「唯國民黨老大論」，強調「柯郭侯」是兄弟登山各自努力，但不相互攻擊廝咬，約莫兩個月後三人比名調，民調高者代表非綠出戰，另兩人則全力輔選，這才是下架民進黨的務實之道。

然而，邱毅表示，現在金溥聰全力狙擊整合派，各種惡毒狠辣的批評都出爐，不僅連八十幾歲的老翁都動用了，還搬出司法，裝模作樣喊要提告等，這些脫線心虛的行徑，顯示他們急了、慌了、亂了。不過，邱毅也說，他們緊張的並非能不能下架民進黨、終結台獨政權，而是能不能保住國民黨的既得利益，掌控話語權的歡樂生涯。