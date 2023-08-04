　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

要求改診斷證明遭拒　看護工怒推護理師害受傷...下場出爐

▲桃園市鄭姓男子擔任看護工，今年6月在林口長庚醫院陪同家屬聽取護理師說明診斷書內容時，要求更改部分內容遭拒，竟憤而推擠護理師造成受傷。（圖／記者楊淑媛翻攝，與本新聞無關）

▲鄭姓男子在林口長庚醫院陪同病患家屬聽取護理師說明診斷書內容時，要求更改部分內容遭拒，竟推擠護理師造成受傷。（圖／記者楊淑媛翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任看護工作的桃園市鄭姓男子，今年6月間某日凌晨，陪病患家屬聽取護理師說明診斷證明書內容時，鄭男對診斷書有意見，提議護理師修改內容遭拒，護理師伸手指向鄭男時遭其推開，導致右前臂挫傷，護理師憤而報警提告；桃檢複訊時，鄭男坦承推擠，檢方偵結依妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌提起公訴。

檢警調查，71歲的鄭姓男子在林口長庚醫院擔任看護工作，今年6月22日凌晨4時許陪同病患家屬，聽取護理師說明診斷證明內容，要求修改內容被護理師拒絕，竟搶走診斷書，護理師則指著鄭男，強調自己正在向家屬解釋診斷證明，而且內容是醫師的專業判斷，鄭怎麼可以搶走診斷書，鄭男不滿護理師指向他，憤而推開其右手，導致右手臂挫傷，護理師事後報警提告。

桃檢調查時，鄭男坦承有揮手推開護理師右手；護理師則指稱，當時向病患家屬解釋診斷書內容與出院事宜時，鄭男情緒很激動，才用手指向鄭男，質疑他搶走診斷書的舉動，但被告卻大力推開其右手，導致其右手臂挫傷；病患家屬亦證稱，鄭不滿護理師說明診斷書內容，更抱怨護理師不理他，不僅罵髒話還推開護理師右手，檢方偵結依妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌將鄭男提起公訴。

 【更多新聞】

出庭應訊辱檢察官「腦袋裝豆腐」　詐團主嫌話太多...這下慘了

桃園今上班上課被罵爆！張善政3度說明　網讚：負責有為的市長

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

 

 

ET快訊
《八尺門》莉娜是台灣女孩！　演太好被印尼人當同鄉
快訊／黃子佼「遭控性侵」！　張小燕沉重發聲了
友達關閉2廠　員工優離優退
快訊／黃子佼遭搜索　孟耿如也在場
NONO恐被關30年　「房東」郭子乾：他要自己面對
快訊／老高遭控抄襲首發聲！
2車撞爛男噴飛車外慘死　好友悲：他老婆快生了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

重機禮讓救護車竟被開單...車主批「科技無腦」　警認錯：將銷單

要求改診斷證明遭拒　看護工怒推護理師害受傷...下場出爐

路樹突然倒下！機車騎士「經過遭重砸」送醫　驚險畫面曝光

台電外包商工程車墜谷4死2傷　勞檢處查出4移工「全是非法外勞」

快訊／黃子佼約妹拍照挨告性侵　北市婦幼隊發動搜索約談

專搶援交女！一進房「上銬搶錢+強加賴群」　變態嫖客是醫院保全

怨前妻「非處女」！83歲翁自費出書狂爆她淫亂史　挨告下場出爐

台南路樹瞬間倒塌！砸中「2車、1機車」騎士送醫　現場單向通行

獨／T1聯盟新人遭上銬！明仁會惡煞狠砸米粉湯店　簡賀宇被移送

嘉義東石死亡車禍！男噴飛車外慘死　好友悲曝：他老婆快生了

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

重機禮讓救護車竟被開單...車主批「科技無腦」　警認錯：將銷單

要求改診斷證明遭拒　看護工怒推護理師害受傷...下場出爐

路樹突然倒下！機車騎士「經過遭重砸」送醫　驚險畫面曝光

台電外包商工程車墜谷4死2傷　勞檢處查出4移工「全是非法外勞」

快訊／黃子佼約妹拍照挨告性侵　北市婦幼隊發動搜索約談

專搶援交女！一進房「上銬搶錢+強加賴群」　變態嫖客是醫院保全

怨前妻「非處女」！83歲翁自費出書狂爆她淫亂史　挨告下場出爐

台南路樹瞬間倒塌！砸中「2車、1機車」騎士送醫　現場單向通行

獨／T1聯盟新人遭上銬！明仁會惡煞狠砸米粉湯店　簡賀宇被移送

嘉義東石死亡車禍！男噴飛車外慘死　好友悲曝：他老婆快生了

趁媽媽不在！邊牧聯手哈士奇「精準分工」翻冰箱　犯罪畫面氣炸她

重機禮讓救護車竟被開單...車主批「科技無腦」　警認錯：將銷單

社工薪資回捐審議結果「惹怒基層」　衛福部澄清：請處理公會說明

秒殺別哭！LAUV台灣加場「從北唱到南」　首度攻蛋9月高雄開唱

陸男趁「雨」打劫狂撈河岸漂流物　拍影片秀戰利品挨批

大象「憨憨笑臉」捲樹枝！狂打自己屁屁　粉絲笑翻：阿里起乩了？

恐怖「麟洋」來了！澳羽公開賽射日晉級4強

陸商務部：終止對原產於澳大利亞的進口大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅

狂印專輯「小卡」遭質疑綑綁銷售　韓娛4經紀公司全被調查！

先探／謝金河：技術面與基本面的相抗

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

社會熱門新聞

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

補習班倒閉　負責人半年後頭身分離死亡

獨／明仁會狠砸米粉湯店　T1聯盟新人簡賀宇被移送

「白飯之亂」影響員工　熱炒店老闆確定辭職　

24歲準消防員受訓重傷　獲國賠496萬

颱風夜買烤雞撞啤酒婦　騎士慘死

山區大雨　台中和平區下午停班停課

太早拋棄繼承　父房法拍200萬歸國庫

洪水灌進飯店　雨炸南投畫面曝

女兒太早拋棄繼承　爸賣房遺產2百萬送國庫

冷氣機砸死女　家屬申請被害補償金180萬

最辣輔導長親密片外流源頭成謎　2軍人否認檢方簽結

基隆警突襲「鐵路街」　越南妹來不及穿衣

雨炸南投慘狀曝光！大貨車遭土石流吞噬

更多熱門

相關新聞

投資虛擬貨幣養套殺　看護工辛苦一生被騙上千萬

投資虛擬貨幣養套殺　看護工辛苦一生被騙上千萬

台中市61歲鄭姓婦人大半輩子從事看護工，即使疫情期間仍不敢休息，辛苦存了1千多萬元，為了想提早退休而投資，竟輕信網路的虛擬貨幣投資案，一開始連續3天戶頭匯入156萬元，看到獲利金額不斷翻倍，於是見獵心喜放手一搏，短短1個月共匯出1千多萬元，等到想提領現金時，卻因繳不出20%保證金無法提領，而鄭婦不相信自己被騙，一直拜託警方「拿回投資的錢就好」。

禾馨詐保案手法曝　還有20產婦偵辦中

禾馨詐保案手法曝　還有20產婦偵辦中

禾馨5醫遭求重刑　幫產婦詐保6738萬

禾馨5醫遭求重刑　幫產婦詐保6738萬

急診醫崩潰！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」

急診醫崩潰！怒吼保險業「別要求確診者開診斷書」

確診者到急診「想趕快領保險金」　醫怒炸了

確診者到急診「想趕快領保險金」　醫怒炸了

關鍵字：

看護工推擠護理師公親變事主診斷證明

讀者迴響

熱門新聞

新颱「蘭恩」最快下周三生成！專家預測路徑出爐

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

吳宗憲61歲親姊病逝！

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

即／南韓全面警戒！警察廳長下令「可直接開槍」

瘋傳大咖女優性招待「新有菜2小時2次144萬」　台灣主辦怒：不可信

當沖緯創100萬付不出！她憶「身價5億好友」崩盤慘況

房仲開冰箱偷喝牛奶　這一口代價53萬

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

福原愛被目擊新加坡飯店渡假！穿泳裝下水男友陪伴

MAKIYO8男來追秀33E好身材

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

彰化手搖飲被人潮炸裂　老闆娘嚇到「鞠躬道歉」

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面