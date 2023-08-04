要求改診斷證明遭拒　看護工怒推護理師害受傷...下場出爐

▲鄭姓男子在林口長庚醫院陪同病患家屬聽取護理師說明診斷書內容時，要求更改部分內容遭拒，竟推擠護理師造成受傷。（圖／記者楊淑媛翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

擔任看護工作的桃園市鄭姓男子，今年6月間某日凌晨，陪病患家屬聽取護理師說明診斷證明書內容時，鄭男對診斷書有意見，提議護理師修改內容遭拒，護理師伸手指向鄭男時遭其推開，導致右前臂挫傷，護理師憤而報警提告；桃檢複訊時，鄭男坦承推擠，檢方偵結依妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌提起公訴。

檢警調查，71歲的鄭姓男子在林口長庚醫院擔任看護工作，今年6月22日凌晨4時許陪同病患家屬，聽取護理師說明診斷證明內容，要求修改內容被護理師拒絕，竟搶走診斷書，護理師則指著鄭男，強調自己正在向家屬解釋診斷證明，而且內容是醫師的專業判斷，鄭怎麼可以搶走診斷書，鄭男不滿護理師指向他，憤而推開其右手，導致右手臂挫傷，護理師事後報警提告。

桃檢調查時，鄭男坦承有揮手推開護理師右手；護理師則指稱，當時向病患家屬解釋診斷書內容與出院事宜時，鄭男情緒很激動，才用手指向鄭男，質疑他搶走診斷書的舉動，但被告卻大力推開其右手，導致其右手臂挫傷；病患家屬亦證稱，鄭不滿護理師說明診斷書內容，更抱怨護理師不理他，不僅罵髒話還推開護理師右手，檢方偵結依妨害醫事人員執行醫療業務罪嫌將鄭男提起公訴。