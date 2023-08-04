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受贈花蓮榮譽縣民！國衛院長司徒惠康分享人生心歷路程

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在眾貴賓的見證下親自頒發榮譽縣民證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在眾貴賓的見證下親自頒發榮譽縣民證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府3日舉辦「花蓮縣榮譽縣民受贈典禮」予出身花蓮縣的現任國家衛生研究院院長暨中央研究院院士司徒惠康，由縣長徐榛蔚在眾貴賓的見證下親自頒發。會中，司徒院長與縣府同仁、貴賓分享其豐富的人生閱歷，鼓勵鄉親建構積極主動的生活態度與卓越生命願景。

徐榛蔚表示，司徒院長在醫學領域的優異表現是花蓮人的驕傲與楷模，也非常榮幸邀請司徒院長分享他成功的人生經歷，如何立足花蓮、走出世界，希望透過這次的演講讓大家人生有更多的啟發，在工作或人生道路上遇到困難時，成為我們學習的標竿和典範，引領我們的勇往直前。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在眾貴賓的見證下親自頒發榮譽縣民證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

司徒院長首先感謝徐縣長給予今日相當大的榮耀與肯定，他提到人生成長的道路上有十個面向，分別為深度探索自我、提昇自信心、擁有持續的執行力、建構積極主動的生活態度、激發自我突破的能量、增強做事的決心、贏得更多人際關係、強化面對困難的抗壓性、體會愛的力量、卓越生命願景，以此分享他與花蓮的連結、北上奮鬥、國外留學到工作研究的心路歷程。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚在眾貴賓的見證下親自頒發榮譽縣民證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚致贈牌匾盛讃司徒惠康為花蓮之光。

到場見證貴賓包括縣議員吳建志、縣議員林玉芬、國軍花蓮總醫院院長吳勝堂、花蓮慈濟醫院院長林欣榮，以及各界仕紳與縣府同仁。

司徒惠康院長是著名免疫學家、中央研究院院士，並為現任國家衛生研究院院長，在學歷上為國防醫學院醫學士、美國史丹佛大學免疫學博士，曾任國防醫學院校長、國防部軍醫局少將處長等多職，獲得史丹福大學校友傑出學術獎、第59屆教育部學術獎、科技部未來科技獎（2度獲獎）等多項獎項。
 

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