審翁茂鍾案還面會22次、收襯衫營養品　最高行前院長林奇福免議處

▲最高行政法院前院長林奇福，曾與富商翁茂鍾不當接觸。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

最高行政法院前院長林奇福，曾審理富商翁茂鍾公司內的相關案件，並與翁茂鍾私下會面22次、收受5件襯衫、10次保養品。監察院對林奇福彈劾併送懲戒法院職務法庭議處，不過職務法庭19日判決，部分免議、部分不受懲戒。

林奇福為司法官第7期結業的司法官，歷任台北地檢處候補檢察官，地院、高院、最高法院推事、法官及庭長。2007年10月特任最高行政法院院長，在司法機關服務期間長達40餘年。他於2008年9月12日退休，經司法院核定頒給一等司法獎章，最高行政法院再核定發給獎勵金5400元。

而根據司法院當時的調查報告指出，林奇福於翁茂鍾公司發生的百利案，繫屬於最高法院期間，擔任最高法院第三庭法官兼庭長，百利案分案前後，林奇福與翁茂鍾仍私下接觸，事後仍持續與翁茂鍾密切交往並收受餽贈。經過調查後，總計私下會面飲宴達22次，收受襯衫5件，另外也收受營養品10次。

對於司法院調查的結果，林奇福解釋，司法院乃是根據翁茂鍾的筆記本進行調查詢問，其中部分飲宴之時間與常理不合，應非事實；他從未受翁茂鍾邀請赴臺南打球、泡溫泉，亦未曾親自收受禮品及襯衫，這些襯衫禮品，可能是翁茂鍾寄到家裡，由妻子收受，現在已經無從查考。縱然有收受，亦是正常之社交禮俗。司法院仍將林奇福移送監察院，監察院也對林奇福提出彈劾，送交職務法庭議處。

全案於19日宣判，職務法庭認為林奇福不當接觸、收受襯衫、營養品的部分，雖構成違失行為，但已經超過10年的追懲時效，因此這部分判決免議。另外監察院雖然認為林奇福被分到百利案應該要自請迴避，但職務法庭認為，沒有證據證明林奇福可以事先知道會抽到本案，也無證據證明他收案後有迴護、不法審理本案，因此職務法庭認為這部分不受懲戒。可上訴。