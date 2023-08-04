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達美樂宣布超狂下殺！外帶「四喜大披薩199元」比半價還划算

▲▼達美樂祭出最狂優惠！外帶披薩天天半價，不限時、不限量。（圖／業者提供）

▲達美樂祭出每月4日「四喜披薩日」，首波8/4推出外帶四喜大披薩只要199元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂不久前才推出無限期「外帶披薩天天半價」，如今又宣布未來每月4日都是四喜披薩活動日，今（8/4）日首波推出「外帶超值四喜大披薩」一個只要199元，原價592元的超值四喜激殺優惠，比外帶披薩半價（296元）還划算！

由於披薩口味繁多，讓許多選擇困難症「各種都想嚐嚐看」，「四喜披薩」就成了很多消費者的首選。而台灣達美樂宣布，未來每月4日四喜披薩活動日，「每月4號就來吃四喜披薩」，當天會有一個指定四喜口味的披薩實施超殺優惠價來回饋粉絲。不過提醒消費者，此優惠不可於其他優惠折扣併用，而換購餅皮需另加價。

▲▼達美樂在4日推出四喜披薩日，「外帶超值四喜大披薩」一個只要199元。（圖／業者提供）

▲達美樂在4日推出四喜披薩日，「外帶超值四喜大披薩」一個只要199元，比半價還划算。（圖／業者提供）

8/4第一波推出「外帶超值四喜大披薩」一個只要199元，原價592元，等於比外帶披薩半價還划算。達美樂指出，「超值四喜」披薩在台銷售已超過10年，至今售出超過千萬顆，其中「夏威夷、蔬菜、美式香腸片、洋蔥、蘑菇及香腸丁」四合一的四喜，搭配上親民的售價，深受消費者喜愛。

除此之外，人氣速食肯德基也在8/4-8/8連續5天，推出下殺54折優惠，「爸氣歡樂餐」原價684元，特價只要369元，能一次爽吃酥脆多汁的6塊咔啦脆雞、人氣原味蛋撻6顆，讓消費者能在家中歡樂相聚，不必出門人擠人。

▲肯德基8/4-8/8父親節限時5天優惠，下殺54折。（圖／業者提供）

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