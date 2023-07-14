好市多「神級熟食」10年沒漲價！會員回家開箱嗨翻：好便宜

▲好市多熟食部販售許多商品，許多會員購物完畢後，喜歡到熟食部覓食。（圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／柯振中報導

好市多除了有商品販賣部以外，也有熟食區、內用座位，讓顧客能夠填飽肚子。近日一名男子分享賣場內的披薩美食，以前買起來覺得很普通，但因為沒有漲過價，「現在覺得好便宜」，實物照片曝光後，立刻引發會員討論。

這名男子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，好市多販售的披薩商品已經存在了數年，但是因為沒有漲價，過去覺得買起來相當普通，從現在的物價來看，則覺得十分便宜。

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從照片當中可以看見，18吋的海鮮披薩要價300元，買回家以後可以看到披薩上的配料十分豐富，色彩讓人看得相當有食慾，以現在的物價來看，這樣的大小加上價格，絕對十分划算。

▲網友購買好市多的18吋披薩，覺得相當便宜。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文引發許多討論，不少會員深有同感，「物價一直上漲年代，真的佛」、「好市多的披薩真的超佛的，這價位沒什麼好挑剔味道的了」、「聽你這樣說才驚覺好市多的披薩一直都是這個價位，偶而還會有折扣優惠，真的很佛心」、「坦白說300元真的很划算了。」

事實上，好市多販售的披薩為單片60元，整片18吋的披薩則是300元，從10年前就已是現在這個價格，在物價不斷上漲的年代來看，確實是一項佛新產品。