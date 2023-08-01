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「超大型巨人披薩」實物照曝光！粉絲全愣住：有在嚼檳榔？

▲▼超大型巨人披薩開箱。（圖／翻攝PTT）

▲有網友開箱超大型巨人披薩，結果看起來像有在嚼檳榔。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／柯振中報導

披薩店「必勝客」近期與日本動漫《進擊的巨人》合作，聯名推出「超大型巨人披薩」，獨特的餐點引發討論，更有員工吐槽「餐其最好有空在那邊跟你擺巨人」。而8月1日上市以後，也有勇者買回開箱，照片讓不少人笑得直喊「檳榔嘴巨人」。

一名網友在PTT美食版分享這款「超大型巨人」的實體照，從照片中可以看見，無論是頭部、鼻子，還是牙齒、嘴唇的部分，都與《進擊的巨人》當中，角色貝爾托特所變身而成的超大型巨人十分類似。

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美中不足的是，可能因為擺盤時間匆促，加上有烘烤過，牙齒的部分並沒有排列整齊，而是歪七扭八的，上面也有橘色、褐色的烘烤痕跡，看起來與潔白的牙齒相當不同。

▲▼超大型巨人披薩開箱。（圖／翻攝PTT）

▲許多勇者立刻開箱超大型巨人披薩，引發一陣討論。（圖／翻攝PTT）

不少網友看完照片，忍不住笑了出來，「有在嚼檳榔喔」、「檳榔嚼太多的超巨」、「貝爾托特有牙周病嗎」、「這一定口腔癌或肺癌」、「奇行種超大型巨人」、「超巨型檳榔，水土保持很差對吧？」

不過，也有許多人看完以後躍躍欲試，希望也能夠盡快嘗到，「吃完有得到巨人之力嗎」、「看起來好好吃，明天準備來去吃」、「是不是該吃一下了」、「決定明天上班揪同事來團購」、「看起來好好吃。」

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