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達美樂限時訂餐「免費送9吋披薩」！外送3個大披薩下殺4折起

▲▼WBC世界經典棒球賽開打，達美樂推出外帶大披薩199元優惠，同步預測冠軍天天抽100個免費披薩，還加碼送終極「一輩子免費吃披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出多款不同價位優惠，周末訂購指定口味，還免費送9吋披薩。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

為迎接父親節，達美樂推出多款不同價位優惠套餐，包括外送三個大比薩只要699元起，等同下殺4折；還有「父親節限時專屬套餐」999元起，適合6到8人享用。加上限時周末訂購指定餐點及口味，還免費再送9吋披薩！

達美樂全台188家門市即日起推出「外送三個大比薩699元起」特惠，等同下殺4折，還包含獨家四喜口味，最多一次可以享受到12種風味。而3～4人的小家庭，則可以點外送「小家庭超值套餐」449元起，包含2個9吋比薩、美味副食4選2，份量恰好實在。

▲▼達美樂限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼達美樂限時優惠。（圖／業者提供）

▲▼達美樂限時優惠。（圖／業者提供）

至於6到8人的聚餐，推薦「父親節限時專屬套餐」999元起，外帶外送皆可，內容包含兩個大比薩，香酥烤雞腿排、現烤蝴蝶酥、大可樂。另外，感謝全台父親辛勞，也推出副食任選2樣98元。

達美樂表示，可透過官網/APP選購指定套餐，而周末訂餐其一選購蝦趴酪梨四喜披薩，還免費加送9吋披薩！

另外，人氣速食必勝客即日起至8月8日，也限時在全門市祭出「3個大比薩888元」超殺優惠，較原價等同於下殺47折。不過第一個大比薩可在15款經典口味中任選，第2個及第3個則須選555至565元口味；而松露海鮮珍珠起司比薩、法式卡菲海陸比薩、日式味噌鮭魚燒比薩、財圓滾滾金干蝦比薩則不適用此活動。

▲必勝客推出3個大比薩下殺47折。（示意圖／業者提供）

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