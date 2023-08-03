爽放3天！妹子從高雄北漂「3天颱風假都放到」　網笑：追風少女

▲有網友放了3天的颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

卡努颱風來襲，今（3）日北北基宜4縣市停班停課，此外，上周杜蘇芮來襲，部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假，就有一名女網友表示，7月在高雄任教，現在正值暑期輔導，放了2天颱風假，月底搬回台北，結果今日又遇到颱風假，成為南北颱風假都放到的人。

女網友在Dcard上發文，「今年一次放到三天颱風假」，7月時在高雄任教，「正值暑輔，因為風雨很大，所以爽放剛好有課的兩天」，月底時搬回台北，結果又遇到台北放颱風假，「成為南北颱風假都一併放到的人」。

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貼文一出，有網友笑稱「天選之人」，「跟你相反，高雄放假沒休到，出差到高雄，台北就放假」、「可以分一點給我嗎」、「我好貪心，在南部放了兩天，還想要放」、「今年最幸運的女子」、「我願稱妳為追風少女」。還有網友也放到3天的颱風假，「我也是，高雄放完兩天，上來台北出差繼續放，我台北的同事非常感謝我，但我在飯店不知道要幹嘛」。

▲中颱卡努預測動線。（圖／氣象局）



而根據氣象局表示，颱風卡努移動速度緩慢，目前正在海上滯留打轉，並緩慢地往台灣東北方近海，卡努暴風圈可能要拖到今日晚上或深夜才會碰觸到台灣陸地，今夜到明晨卡努離台灣最靠近，明天起往東北方緩慢迴轉離開，氣象局有機會在明晨解除陸警。

氣象局進一步說明，颱風今夜到明晨最近，明日上午是台灣逐漸脫離颱風影響的時刻，但是明早風力仍偏強，同時也會稍微轉小，是一個交界點，因此是否繼續放颱風假，必須尊重各縣市政府判斷。