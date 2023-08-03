女友上健身房就失蹤「凌晨2點到家」　還喊等等沒力！他綠爆了

▲女友去健身房後，常常失聯且凌晨才回家。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

日前一名準新郎透露，未婚妻想美美拍婚紗而去健身，殊不知暈船教練。而一名男網友則求助，女友自從去上教練課就會失蹤，直到凌晨1至2點才回訊息，表示到宿舍洗澡睡覺了。至於消失的原因，女友則回跟朋友聊天比較晚的關係。文章曝光後，全場網友拍肩安慰「拍拍放生吧！」

一名網友在Dcard表示，他與女友遠距交往，一個在台北、一個則在台南，大概1個月見面2至3次，事實上交往前，身形纖細的女友不太愛運動，如今受原PO重訓的習慣影響，女友主動去健身房鍛鍊，還買了教練課，沒想到卻是惡夢的開始。

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原PO哀號，「最近只要她去健身房就跟失蹤一樣，訊息不回、電話也不接」，常常傍晚6點說要去運動，直到凌晨1至2點，女友才回覆到宿舍洗澡睡覺了。

原PO也曾詢問，為何消失這麼久，結果女友的答案是「事情很多或是跟朋友一起練聊比較久。」儘管心有疑慮，原PO只能暫且相信女友。

不料近日小倆口見面時，原PO瞄到女友IG有發摯友限動，但他卻看不到。於是趁女友廁所時，原PO偷看手機才發現，她是PO健身房自拍，並標記教練喊話，「開始前拍一張不然等等就沒力了」，當下原PO才知兩人互相追蹤。

對此，原PO心裡悶到發慌，只能裝作不知情，畢竟很怕攤開來說明白，會顯得沒有信任感，於是崩潰求助「怕她是不是真的被教練拐走...該怎麼辦啊？」

文章曝光後，全場網友頓時綠光罩頂回應，「6點去，凌晨2點回來...你也信」、「兄弟，答案已經這麼明顯了，你還要我們說什麼」、「這麼綠了還在安慰自己」、「已經在吃了，醒醒吧，相信大家，不要再騙自己她沒事了」、「帽子戴好，以前都不會失聯現在會的話，你自己已經知道答案了」、「拍拍放生吧」。