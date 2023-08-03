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滾床新男友！事後「收到一堆A片」她怒分　曝床上表現更氣

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲滾完床單，男方失禮1舉動讓原PO秒淘汰為前男友。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少情侶交往後，自然會想滾床單，有的小倆口因此感情升溫，也有人發現跟對方似乎不適合。就有女網友表示，前陣子交了男友，第一次滾床後，男方「1舉動」超沒品，讓她直接怒分手，「傳一大堆A片給我看，叫我要多學學。」眾人見狀也直呼分得好，「一堆自我感覺良好的男生」。

這位女網友在臉書「爆怨公社」匿名發文，「前陣子交了個男友，第一次滾床後，他就傳一大堆A片給我看，叫我要多學學」，而且滾床時，對方還一直問「大不大？舒不舒服？厲不厲害？」她忍不住爆氣，「我實在很想幹譙他，不舒服、不厲害，還又短又快的……」

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令原PO更無語的是，男方根本不注重她的感受，「都沒有前戲，自己硬了就要，我根本都還沒感覺也沒濕，痛死了！」最後慶幸還好自己選擇分手了，「是你該好好學習！」

貼文曝光後，許多妹子爆共鳴，「為什麼男人總是要問那種問題？自己是怎樣的自己心裡沒底嗎」、「他需要妳的肯定，因為沒自信，但是這種行為，大多數女生都討厭」、「很多A片看太多了，價值觀就不好了」、「沒有前戲真的很糟糕」、「看到最後一句，我就安心了」、「真的要試車後才能結婚，還好我老公算認真。」

也有網友替她回嗆反擊，「妳也應該傳猛男又粗又大、技巧很好的A片給他看，要他多學學啊」、「他叫妳學A片，妳也叫他學AV男優一樣，前戲半小時啊」、「不是通常都是男生去進修嗎？我只有對方越來越進步的經驗。」

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