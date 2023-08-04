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社會 社會焦點 保障人權

8米巨石撞毀明霸克露橋！高雄桃源區3里淪孤島　433人受困山上

記者賴文萱／高雄報導

卡努颱風緩步遠離台灣，不過颱風北上帶動西南風增強，今（4）日才是南部降雨的開端。受到颱風豪雨影響，玉穗溪土石流夾帶大石擊中明霸克露橋第五節H鋼樑造成損壞，高雄市桃源區復興里、拉芙蘭里、梅山里三里成為孤島，對外聯絡道路中斷，初步統計433人受困。

▲▼卡努豪雨！南橫落石桃源區3里聯外道路斷了，土石流夾大石砸橋梁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲明霸克露橋遭到玉穗溪土石流夾帶大石擊中，造成第五節H鋼樑受損，緊急封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

受卡努颱風尾影響，高雄山區持續顯著雨勢，造成高雄山區公路多處災情產生，桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚已進行撤離宣導，部分梅山里民撤至梅山青年活動中心。

▲▼桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚進行撤離宣導，梅山里民撤至梅山青年活動中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚進行撤離宣導，梅山里民撤至梅山青年活動中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚進行撤離宣導，梅山里民撤至梅山青年活動中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，今日上午5點30分左右，玉穗溪上游豪雨誘發邊坡崩塌，大規模土石流及多顆直徑6至8公尺以上的巨石導致台20線94K+500明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀流失及P3至P5立柱受損道路中斷，目前人、車無法通行。今早桃源區復興里往梅蘭明隧道方向也出現道路塌陷狀況。

目前受到明霸克露橋封閉，勤和里以上交通無法通行，桃源區後三里分別為復興里、拉芙蘭里、梅山里，高雄市原民會統計，梅山里50戶140人、復興里62戶158人、拉芙蘭里35戶135人，共有147戶433人受困。

原民會表示，將持續與三里保持聯繫，各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用到流籠。另外，市長陳其邁、祕書長郭添貴及原民會主委阿布斯上月29日前往視察時，有與桃源區公所確認流籠運轉情況，皆為正常。

▲▼台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

▲▼台20線明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損。（圖／公路總局提供）

高雄市政府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求。公路總局將全力投入搶修作業，甲仙工務段也於災前指派甲仙段副段長攜帶衛星電話及相關防救災設備，進駐拉芙蘭里協助整合相關搶救災應變溝通事宜。

▲▼桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚進行撤離宣導，梅山里民撤至梅山青年活動中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高市0803卡努颱風應變中心三級開設，掌握土石流警戒疏散避難人數。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼桃源區後三里（梅山、拉芙蘭、復興里）昨晚進行撤離宣導，梅山里民撤至梅山青年活動中心。（圖／記者賴文萱翻攝）

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