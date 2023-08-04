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男罹罕見「骨巨細胞瘤第三期」　手無力就醫照X光：癌細胞吃空骨頭

▲24歲男患罕見「骨巨細胞瘤第三期」，手無力就醫照X光：骨頭被癌細胞吃空。（圖／烏日林新醫院提供）

▲24歲男患罕見「骨巨細胞瘤第三期」，手無力就醫照X光：骨頭被癌細胞吃空。（圖／烏日林新醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名24歲業務陳先生，一年多前發覺運動打籃球時左手腕稍微不適，工作時搬重物漸漸無法出力，直至3個月前症狀逐漸明顯，摸到左腕外側腫起來且重壓時會有痛感，甚至舉不太起來，連拿杯子喝水也覺得吃力，就醫檢查竟發現是罕見的尺骨遠端「骨巨細胞瘤」第三期，X光片檢查左腕尺骨遠端被腫瘤吃空了一大塊，且發生病理性骨折，醫師將尺骨末端截骨，切除腫瘤後做韌帶重建手術，目前已順利出院。

▲24歲男患罕見「骨巨細胞瘤第三期」，手無力就醫照X光：骨頭被癌細胞吃空。（圖／烏日林新醫院提供）

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▲陳先生以為是肌腱拉傷，還曾至復健科診所施打類固醇、中醫針灸，但狀況都沒有好轉。（圖／烏日林新醫院提供）

骨科謝博欽主任表示，由於陳先生的「骨巨細胞瘤」約有5公分，已經侵犯到骨頭外的肌肉和韌帶，且尺骨神經已被腫瘤壓迫，再加上陳先生短短三個月內二次照X光，發現腫瘤侵犯的範圍擴大，必須立即安排手術。術後先不能搬重物及伏地挺身，陳先生本來拿不起杯子現在可以拿，需於門診追蹤3年，確認沒有肺轉移及復發，才能認定為痊癒。

▲24歲男患罕見「骨巨細胞瘤第三期」，手無力就醫照X光：骨頭被癌細胞吃空。（圖／烏日林新醫院提供）

▲陳先生相當感謝烏日林新醫院謝博欽主任協助。（圖／烏日林新醫院提供）

謝博欽也提醒，骨巨細胞瘤常見於20～40歲年輕族群，根據統計若以好發部位進行排名，分別是大腿骨(股骨)末端、脛骨上端及手腕(橈骨)，此外尺骨末端排第4順位，薦椎為第5順位。雖然骨巨細胞瘤屬良性骨瘤，但因其腫瘤易復發，更可能會轉移至肺部，故臨床上類似惡性骨癌，若是延誤治療後果不堪設想。

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