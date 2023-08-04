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熱炸！她「20分鐘狂灌4瓶水」倒地亡　解渴竟釀水中毒

▲▼美國女水中毒身亡。（圖／翻攝自Facebook／Ashley Summers）

▲艾許莉為了解渴迅速灌水，卻水中毒身亡。（圖／翻攝自Facebook／Ashley Summers，下同。）

記者吳美依／綜合外電報導

美國各地今夏頻發高溫警報，許多民眾更勤勞補充水分，對抗酷暑豔陽。35歲的艾許莉（Ashley Summers）出遊時又熱又渴，在20分鐘內猛灌4瓶500毫升的水，也就是大約2公升水量，竟不幸水中毒身亡。

《紐約郵報》等外媒報導，艾許莉與家人前往印第安納州水庫弗里曼湖（Lake Freeman）遊玩，中途出現頭痛、暈眩等脫水症狀，於是在沙洲返回湖畔碼頭的20分鐘船程內，連續喝下4瓶水，卻仍宣稱「彷彿（喝）再多水都無法解渴」。稍後，她與丈夫及2個女兒返回家中，卻在車庫倒地。

艾許莉被緊急送往印第安納大學附設阿內特醫院（IU Health Arnett Hospital），被診斷出水中毒，腦部嚴重腫脹，急救後仍宣告不治。由於她曾簽署器官捐贈同意書，因此心臟、肝臟、腎臟及部分骨頭組織被捐給另外5人，遺愛人間。

▲▼美國女水中毒身亡。（圖／翻攝自Facebook／Ashley Summers）

兄長德文（Devon Miller）向媒體證實，艾許莉在20分鐘灌下至少半加侖（約1.8公升）的水，「而這是你一整天應該喝的量…這對我們所有人而言都是巨大打擊。他們第一次提及水中毒時，大家都想說『有這種事嗎？』她只是覺得自己沒有喝到足夠的水。」

水中毒指的是，在短時間內補充過多水分，血液中鹽分被大量稀釋，導致體內電解質失衡的低血鈉（hyponatremia）情況。症狀包括全身不適、肌肉痙攣、痠痛、噁心、嘔吐及頭痛，嚴重者可能腦袋腫脹、意識不清、癲癇、昏迷，甚至死亡。

毒物學專家弗羅柏格（Dr Blake Froberg）解釋，儘管特定因素可能導致某些人更容易水中毒，但整體而言，「你的體內有太多水卻沒有足夠的鈉，就會發生這種事」，最常發生在夏天，於戶外工作或激烈運動的人們，尤其需要提高警覺。專家也呼籲，飲用含電解質、鈉、鉀的飲品是很重要的。

 
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