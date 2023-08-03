夢幻工作來了！芭比製造商招首席玩家　每周爽玩16小時UNO就賺56萬

▲美泰兒正在招聘首席Uno玩家。（圖／翻攝自TikTok、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國生產芭比娃娃的玩具大廠美泰兒（Mattel）最近開出1萬7777美元（約新台幣56萬元）高薪，想要聘請一位TikTok用戶成為該公司新的「首席Uno玩家」，而這份工作每周的工時只要16個小時。

據《洛杉磯時報》報導，美泰兒8月2日在TikTok宣布，該公司正為旗下新遊戲Uno Quatro招募史上第一位首席Uno玩家，而相關職缺將向全球範圍內具有競爭精神、能夠營造良好氛圍、熱愛挑戰隨機遊戲的內容創作者開放申請。

@uno do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER? are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions: what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO? submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information. ♬ Summer - Croquet Club

報導稱，首席Uno玩家的工作地點位於紐約南街海港附近的17號碼頭，而且每周只需要工作4天，每天工作時長為4小時。這名玩家將在街頭與陌生人進行長達一個月的Uno Quatro挑戰，並將比賽過程製作成TikTok影片，就可獲得每周4444.44美元（約新台幣13萬元）的報酬。

美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）表示，美泰兒致力於尋找新方式讓粉絲與Uno遊戲產生互動，「我們很高興可以透過首席Uno玩家向世界介紹我們的全新遊戲Uno Quatro」。

美泰兒也強調，所有首席Uno玩家的應聘者可以從即日起至8月10日，從Uno TikTok頻道上傳一段影片，並解釋自己為什麼適合這份工作。申請人必須精通社交媒體、年滿18歲、住在美國，並準備好在9月13日至10月7日期間駐守在紐約碼頭。