打破金氏世界紀錄！她打出107分貝「巨嗝」　比摩托車狂飆還大聲

▲溫特是全球打嗝聲最大的女性。（圖／翻攝自金氏世界紀錄）

記者葉睿涵／編譯

美國33歲女子溫特（Kimberly Winter）4月28日成功刷新金氏世界紀錄，以107.3分貝的音量，成為全球打嗝聲最大的女性。金氏世界紀錄指出，溫特的成就令人驚嘆，因為她的打嗝聲堪比一輛全速行駛的摩托車。

據《紐約郵報》報導，在TikTok上被稱為@Kimycola的溫特，在4月28日打出音量高達107.3分貝的「巨嗝」，不僅超越了家用攪拌機（70-80分貝）和手搖電鑽（90-95分貝）發出的噪音，甚至還比一些全速行駛的摩托車（100-110分貝）還要大聲。

溫特在接受採訪時透露，她成功打出「超大聲巨嗝」的關鍵秘訣在於打嗝前的準備，「我一直都知道自己的打嗝聲很大，所以我只要找到正確的食物組合來完成紀錄就好。我之前也嘗試了各種不同組合，最後才終於找出了讓我的打嗝聲音最大的方法」。

溫特在打嗝前喝了一杯冰咖啡、唐恩都樂（Dunkin'）的早餐三明治，和一杯啤酒，然後深吸一口氣，就輕鬆完成了這項紀錄。溫特也表示，「很多人好奇，打嗝那麼大聲會痛嗎？但我必須說，不，一點也不痛。實際上，打嗝的感覺很舒服，反而憋著才會痛。」

為了確保公正，金氏世界紀錄要求溫特在測量當天，進入一個「死寂的房間」紀錄她的打嗝聲，以消除外界干擾噪音。於是，溫特與唱片公司合作，在馬里蘭州電台iHeartRadio的節目《清晨埃利奧特》（Elliot in the Morning）進行挑戰。

在此之前，打嗝聲最大的紀錄保持者是來自義大利的卡尼奧尼（Elisa Cagnoni），她在2009年的打嗝聲達到了107分貝，而男子打嗝紀錄的保持人則是澳洲的夏普（Neville Sharp），他在2021年的打嗝聲高達112.7分貝。