第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

▲陳奕儒、梁羽承、邱奕鋒同學於競賽中獲得金牌殊榮。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著科技日新月異，程式設計不僅是未來市場趨勢，更是核心競爭力，與產業發展密不可分。元智大學資工系學生在王任瓚、簡廷因、林佑政、徐逸懷教授指導，參加第13屆全國私立大專院校程式競賽，在全國多所私立大學參賽隊伍脫穎而出，共奪1金2銀2銅的好成績。

第13屆全國私立大專院校程式競賽採用ICPC程式設計競賽規則，使用C/C++、Java、Python等程式語言進行編寫與解題，競賽時長四小時，參賽隊伍以答對的題數及答對題目耗費的時間總和作為評定名次的主要依據。

▲陳陞銓、彭康軒、黃咸誠獲銀牌。（圖／元智提供）

在時間限制的競賽壓力下，元智大學資工系學生秉持對程式設計的興趣與持之以恆的態度完賽，不僅展現團隊合作、邏輯思考及程式解題的能力，更為將來進入職場與升學進修開啟成功契機。在王任瓚、簡廷因、林佑政、徐逸懷教授之指導下，元智大學資工系學生在全國多所私立大學參賽隊伍脫穎而出，共奪1金2銀2銅的佳績。

▲蔡佾家、郭哲源、林哲慶獲銀牌。（圖／元智提供）

其中，由王任瓚教授指導的陳奕儒、梁羽承、邱奕鋒同學於競賽中獲得金牌殊榮；簡廷因教授指導的陳陞銓、彭康軒、黃咸誠同學和林佑政教授指導的蔡佾家、郭哲源、林哲慶同學分別奪下銀牌；而簡廷因教授指導的楊子枋、徐英豈、朱芸倩同學與徐逸懷教授指導的高振皓、鍾承恩、韓志鴻則獲得銅牌獎項。

▲高振皓、鍾承恩 、韓志鴻獲銅牌。（圖／元智提供）

元智資工系表示，元智大學資工系積極培育兼具軟硬體專業素養及整合創新能力之優秀資訊科技人才，以因應未來資訊科技快速變遷。透過軟體系統、計算機系統、網路系統、多媒體系統等教學課程，使學生運用資訊科技相關之理論與實務知識解決問題，增進軟硬體開發整合能力、自我持續學習動力。根據Edurank網站排名，元智大學在電腦工程領域、人工智慧領域、電腦視覺領域排名為全國私校第一。