　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

▲全國私立大專院校程式競賽元智資工獲佳績

▲陳奕儒、梁羽承、邱奕鋒同學於競賽中獲得金牌殊榮。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著科技日新月異，程式設計不僅是未來市場趨勢，更是核心競爭力，與產業發展密不可分。元智大學資工系學生在王任瓚、簡廷因、林佑政、徐逸懷教授指導，參加第13屆全國私立大專院校程式競賽，在全國多所私立大學參賽隊伍脫穎而出，共奪1金2銀2銅的好成績。

第13屆全國私立大專院校程式競賽採用ICPC程式設計競賽規則，使用C/C++、Java、Python等程式語言進行編寫與解題，競賽時長四小時，參賽隊伍以答對的題數及答對題目耗費的時間總和作為評定名次的主要依據。

▲全國私立大專院校程式競賽元智資工獲佳績

▲陳陞銓、彭康軒、黃咸誠獲銀牌。（圖／元智提供）

在時間限制的競賽壓力下，元智大學資工系學生秉持對程式設計的興趣與持之以恆的態度完賽，不僅展現團隊合作、邏輯思考及程式解題的能力，更為將來進入職場與升學進修開啟成功契機。在王任瓚、簡廷因、林佑政、徐逸懷教授之指導下，元智大學資工系學生在全國多所私立大學參賽隊伍脫穎而出，共奪1金2銀2銅的佳績。

▲全國私立大專院校程式競賽元智資工獲佳績

▲蔡佾家、郭哲源、林哲慶獲銀牌。（圖／元智提供）

其中，由王任瓚教授指導的陳奕儒、梁羽承、邱奕鋒同學於競賽中獲得金牌殊榮；簡廷因教授指導的陳陞銓、彭康軒、黃咸誠同學和林佑政教授指導的蔡佾家、郭哲源、林哲慶同學分別奪下銀牌；而簡廷因教授指導的楊子枋、徐英豈、朱芸倩同學與徐逸懷教授指導的高振皓、鍾承恩、韓志鴻則獲得銅牌獎項。

▲全國私立大專院校程式競賽元智資工獲佳績

▲高振皓、鍾承恩 、韓志鴻獲銅牌。（圖／元智提供）

元智資工系表示，元智大學資工系積極培育兼具軟硬體專業素養及整合創新能力之優秀資訊科技人才，以因應未來資訊科技快速變遷。透過軟體系統、計算機系統、網路系統、多媒體系統等教學課程，使學生運用資訊科技相關之理論與實務知識解決問題，增進軟硬體開發整合能力、自我持續學習動力。根據Edurank網站排名，元智大學在電腦工程領域、人工智慧領域、電腦視覺領域排名為全國私校第一。

ET快訊
手搖飲人潮炸裂！老闆娘嚇到「鞠躬道歉」
洪水灌進溫泉飯店！　清境農場驚現瀑布
女兒太早拋棄繼承！　爸爸遺產200萬全沒了
超大豪雨狂炸1地「紫爆」！　颱風尾橫掃12縣市
NONO主持棒遭拔！　楊繡惠揭內幕「老婆情何以堪」
下周又有新颱風？　氣象局解答

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義中埔鄉三和日照中心動土　綠建築可照顧30位失智失能長輩

迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

北榮桃園分院重視「在地老化」品質　強化偏鄉醫療照護

第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

2023世界客家博覽會「台灣館」　一次看見全國14縣市客家

改善交通壅塞！　桃園市中豐路12處路口進行車道偏心配置

停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：審慎防颱守護市民安全

基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

台南公私協力為托育品質把關　社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

卡努「暴風圈午後觸陸」　大台北持續降雨範圍廣

卡努颱風襲沖繩至少2死　20萬戶停電、機場全關閉

今明風雨最劇！卡努挾西南風「降雨往南延伸」　中南部防大雨

馬祖海灘大量保麗龍　堆積惡臭！竟是從陸漂來

預防撞人、便宜不怕弄丟　日本人愛用透明傘４原因

嘉義中埔鄉三和日照中心動土　綠建築可照顧30位失智失能長輩

迎接世客博　福容桃園店推「金澎湃台味美食季」

北榮桃園分院重視「在地老化」品質　強化偏鄉醫療照護

第13屆全國私立大專院校程式競賽　元智資工獲1金2銀2銅佳績

2023世界客家博覽會「台灣館」　一次看見全國14縣市客家

改善交通壅塞！　桃園市中豐路12處路口進行車道偏心配置

停車場驚見「上萬隻孑孓」飛舞！發現重大孳生源　台南重罰1.5萬

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：審慎防颱守護市民安全

基隆明上班上課！紅黃線停車7點前需駛離　路邊停車恢復收費

台南公私協力為托育品質把關　社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

阿里山暴雨！達邦土石崩落道路中斷...特富野竹林倒塌　恐怖畫面曝

命理師搞上身價4千萬「68歲女學生」！狂衝摩鐵酒店　正宮崩潰

蘋果Q3財報優預期！服務部門報喜 惟iPhone銷售下滑

台大與伊利諾大學系統簽署合作備忘錄　穩固台美學術合作

驚見新婚尪與弟弟「有一手」！她翻結婚照哭了：原來我是局外人

都放不到颱風假！　他疑惑「台中宜居嗎？」專家給答案

高鐵國旅聯票最低68折！還有哈根達斯買一送一、吃得到必比登美食

老公太愛晚上加班　妻調監視器見「雙人交疊8次」氣炸

快訊／國3北向18.1k路樹倒塌！隧道口遭堵住　車流回堵7公里

陸劇「打擊注水劇」爆2禁令！單集時長不超過45分…長劇拆2季慘了

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

原生家庭都是老菸槍…少女站出來勇敢戒菸！

基隆紅黃線停車　周五7時前需駛離

新北鼻頭漁港海漂垃圾已清完恢復通行

社會局表揚44家評鑑績優托嬰中心

卡努暴風圈逐漸接近新北　侯友宜：守護市民安全

台電斷電搶修單線通車

南投城隍爺聖誕遶境祈安盛大登場

桃園市中豐路12處路口　進行車道偏心配置

西濱快速公路新豐休息站　8/5開幕

南投蝴蝶餐獲台灣好風WAY網路票選冠軍

2023世客博「台灣館」　一次看見14縣市客家

68歲公僕退休！就服中心助他再就業

迎接世客博　福容桃園店推「美食季」

更多熱門

關鍵字：

全國私立大專院校程式競賽元智資工

讀者迴響

熱門新聞

老高老婆「小茉」被爆凍齡54歲　網洩真相

老高爆抄襲！小茉口白也複製讓網戰翻

卡努打轉變弱　最快清晨前解除陸警

黃嘉千友出面爆「夏克立根本超有錢」！

卡努來襲！全台明颱風假懶人包一次看

MAKIYO8男來追秀33E好身材

幸運兒開車加油「發票中1000萬」　

永康停車場驚見「上萬隻孑孓」遭重罰

母殺2子輕生！友人曝「發爐4天」路邊看到2小孩

資深女星「乳癌復發」輕生獲救！

快訊／卡努陸警解除！　13縣市炸大豪雨

「大眼卡努」快不行了！　天氣粉專：當個颱風好難

卡努鬼打牆　豪大雨轟台2天

世大運女選手「驚爆走後門」！體育部長認了：她沒比賽過

卡努走歪！　1地區恐大豪雨

更多

最夯影音

更多
好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤

好香！日AV女優26人抵台　燦笑.比心.收禮.合照樣樣來❤
和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

和男友鬧分手中弄丟愛犬　妹子爆哭 ： 幫我找狗狗...

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

趙小僑女兒見他爆哭「沒有人可以！」　劉亮佐戴假髮..典典寶寶認得嗎？

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

BLACKPINK Jisoo認愛了！　熱戀韓劇男神安普賢：剛開始交往

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面