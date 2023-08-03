卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

▲因應卡努颱風可能帶回豐沛降雨，北水局今天上午針對石門水庫進行調節性放水，以減輕即將滿庫蓄水壓力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

因應卡努颱風可能帶來豐沛降雨，經濟部北區水資源局指出，石門水庫山區近來集水區連續降雨，截至今（3）日中午為止，有效蓄水量已達2億124萬噸，蓄水率達98%，距離水庫滿庫僅剩約450萬噸，北水局召開颱風緊急應變會議，預估颱風過境期間水庫總入流量可達2,300萬噸，目前採取高水位操作模式，今早已進行永久河道調節性放水，亦不排除可能進行洩洪。

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▲石門水庫目前蓄水已近滿庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局副局長郭耀程表示，根據中央氣象局今早發布大雨特報，石門水庫集水區陸續降雨，截至今天中午為止，有效蓄水量已達2億124萬噸，蓄水率達98%，目前水位達244.56公尺已接近滿庫，僅剩約450萬噸蓄水空間，北水局今早已在永久河道放水口調節蓄水壓力。

郭耀程指出，石門水庫目前防汛整備已完成檢查，中庄調整池亦已蓄滿，阿姆坪隧道沖淤池放滿20萬立方公尺淤泥，以便洩洪時可啟動排洪沖淤，以降低水庫內積淤，北水局已協調農水署桃園、石門管理處，將轄區埤塘灌滿，並商請台水公司完成各淨水場穩定供水整備，以確保防洪期間用水之穩定。