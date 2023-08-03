　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

▲因應卡努颱風可能帶回豐沛降雨，北水局今天上午針對石門水庫進行調節性放水，以減輕即將滿庫蓄水壓力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲因應卡努颱風可能帶回豐沛降雨，北水局今天上午針對石門水庫進行調節性放水，以減輕即將滿庫蓄水壓力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

者沈繼昌／桃園報導

因應卡努颱風可能帶來豐沛降雨，經濟部北區水資源局指出，石門水庫山區近來集水區連續降雨，截至今（3）日中午為止，有效蓄水量已達2億124萬噸，蓄水率達98%，距離水庫滿庫僅剩約450萬噸，北水局召開颱風緊急應變會議，預估颱風過境期間水庫總入流量可達2,300萬噸，目前採取高水位操作模式，今早已進行永久河道調節性放水，亦不排除可能進行洩洪。

▲石門水庫目前蓄水已近滿庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲石門水庫目前蓄水已近滿庫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局副局長郭耀程表示，根據中央氣象局今早發布大雨特報，石門水庫集水區陸續降雨，截至今天中午為止，有效蓄水量已達2億124萬噸，蓄水率達98%，目前水位達244.56公尺已接近滿庫，僅剩約450萬噸蓄水空間，北水局今早已在永久河道放水口調節蓄水壓力。

郭耀程指出，石門水庫目前防汛整備已完成檢查，中庄調整池亦已蓄滿，阿姆坪隧道沖淤池放滿20萬立方公尺淤泥，以便洩洪時可啟動排洪沖淤，以降低水庫內積淤，北水局已協調農水署桃園、石門管理處，將轄區埤塘灌滿，並商請台水公司完成各淨水場穩定供水整備，以確保防洪期間用水之穩定。

 【更多新聞】

墜谷原因曝！台電工程車便道翻落山谷　整輛車全爛4命危2傷

預拌水泥車過彎衝民宅「側翻躺門口」　3屋2車受損...驚悚畫面曝

誆投資清冠一號穩賺不賠　中藥行闆娘詐客戶百萬被起訴

 

 

ET快訊
快訊／花蓮宣布「明正常上班上課」
中潭公路死亡車禍！他過彎「猛力3撞」當場慘死
卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝！17縣市豪大雨特報
市民出動了！　再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」
卡努亂飄「短暫接觸東北角」又彈開！估18:00後再次觸陸
快訊／南韓地鐵恐怖隨機砍人！血濺地板　至少10人傷
LIVE／颱風主環流抵達「雨最猛時段」來了　氣象局最新說明
快訊／墜150米深谷！4人搶救不治
快訊／卡努帶來3900萬噸水！　進補冠軍水庫出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／卡努變弱了！花蓮縣宣布「明正常上班上課」

卡努交通異動懶人包！136航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

17縣市豪大雨特報！卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝

「3生肖」今起旺到爆！得財神庇佑　橫財連發擋不住

女友上健身房就失蹤「凌晨2點到家」　還喊等等沒力！他綠爆了

八三夭生日趴「邀采子當嘉賓」　粉絲湧IG狂罵！9年鐵粉：退粉了

私中喬颱風假開專列！員工怒「當計程車」　台鐵：配合停課提早開

市民出動了！再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」　激喊：KTV訂好了

卡努亂飄「短暫接觸東北角」又彈開！估18:00後再次觸陸

滾床新男友！事後「收到一堆A片」她怒分　曝床上表現更氣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

爛番茄滿分神劇《大熊餐廳2》回歸　「暴力廚房」升級！外媒盛讚：果然沒失望

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

不斷更新／卡努變弱了！花蓮縣宣布「明正常上班上課」

卡努交通異動懶人包！136航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

17縣市豪大雨特報！卡努「最近時刻」將到　再放颱風假機率曝

「3生肖」今起旺到爆！得財神庇佑　橫財連發擋不住

女友上健身房就失蹤「凌晨2點到家」　還喊等等沒力！他綠爆了

八三夭生日趴「邀采子當嘉賓」　粉絲湧IG狂罵！9年鐵粉：退粉了

私中喬颱風假開專列！員工怒「當計程車」　台鐵：配合停課提早開

市民出動了！再洗版蔣萬安FB「明天放颱風假」　激喊：KTV訂好了

卡努亂飄「短暫接觸東北角」又彈開！估18:00後再次觸陸

滾床新男友！事後「收到一堆A片」她怒分　曝床上表現更氣

購屋族全區竄流　台中蛋黃區「332211」時代來臨　

快訊／彭名揚世大運400米跨欄分組第一　跨進明晚決賽！

5種人小心綠豆湯！「飲用前2疏忽」恐害中毒

不斷更新／卡努變弱了！花蓮縣宣布「明正常上班上課」

U12／林岱安送披薩慰勞中華小將　對多明尼加邱亞恩先發

颱風天直接落水！「惡女」張家瑋被打到喘不過氣　楚宣戰力十足

南韓驗證委員會：LK-99不是常溫超導體　未出現「邁斯納效應」

卡努交通異動懶人包！136航班取消延誤　台鐵平溪深澳線午夜前停駛

MeToo燒進屏東！動防所主管性騷女職員　縣府：記大過拔官降職

要求「婚前先過戶土地」！準弟媳討208萬聘金：想分手先給60萬

三重男屎在滾…騎樓脫褲蹲地解放！「黃金」瀉地畫面曝

生活熱門新聞

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

卡努風雨越晚越強！氣象粉專：「1地」明天達颱風假標準

卡努還沒走！下周可能又有颱風　最快生成時間曝

橫財說發就發！3生肖迎五路財神

桃園脫鉤「北北基」沒颱風假！　張善政解釋了

LINE推7款免費貼圖　颱風來了也要載！

Live／卡努龜速移動　氣象局最新說法曝光

更多熱門

相關新聞

桃園、新竹水情穩定　一期作陸續收割

桃園、新竹水情穩定　一期作陸續收割

北區水資源局16日表示，今（112）年桃園及新竹目前水情正常穩定，一期稻作已陸續收割，部分二期稻作並已開始整田供灌，預計8月上旬一期稻作可全部收割完成。北水局後續仍將密切監控水情及做好穩定供水工作，同時也呼籲大家把節水當生活常態，好好珍惜每一滴水資源。

石門水庫羅浮橋段藻類增生　不影響用水安全

石門水庫羅浮橋段藻類增生　不影響用水安全

石門水庫蓄水量逾8成　北水局抗旱轉防汛

石門水庫蓄水量逾8成　北水局抗旱轉防汛

石門、翡翠水庫蓄水率破6成　北部水情逐漸好轉

石門、翡翠水庫蓄水率破6成　北部水情逐漸好轉

瑪娃颱風為水庫帶來豐沛雨量　緩解旱象

瑪娃颱風為水庫帶來豐沛雨量　緩解旱象

關鍵字：

石門水庫放水調解水位北水局不排除洩洪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面