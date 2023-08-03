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社會 社會焦點 保障人權

預拌水泥車過彎衝民宅「側翻躺門口」　3屋2車受損...驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘇姓男子今（3）日上午11時許，駕駛預拌水泥車行經八德區中正路左轉廣興路時，疑重心不穩失控翻覆，撞上路旁民宅與汽機車，意外發生時巨大聲響嚇壞路人與住戶紛紛探頭查看。八德警方據報趕抵現場，發現有3戶民宅受損，停放路旁汽機車各1輛也遭波及損壞，所幸現場並無人受困受傷，肇事的蘇姓男子酒測值為零，至於肇事原因仍在調查釐清中。

▲桃園市蘇姓男子今天上午11時許駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口實疑似重心不穩翻覆，撞上路旁民宅與汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今天上午11時許駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口實疑似重心不穩翻覆，撞上路旁民宅與汽機車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今天上午駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口時失控翻覆，路旁民宅與汽機車遭波及。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蘇姓男子今天上午駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口時失控翻覆，路旁民宅與汽機車遭波及。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局指出，今天上午11時23分許，55歲的蘇姓男子駕駛預拌水泥車，行經八德區中正路左轉廣興路口時，突然失控傾斜翻覆，撞上路旁民宅與汽機車才停止，員警到場後發現有3戶民宅受損，汽機車各1輛受損，所幸現場無病無人員受傷或受困。

▲桃園市蘇姓男子今天上午駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口失控翻覆，車上大量水泥散落，警方與工程人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市蘇姓男子今天上午駕駛預拌水泥車行經八德區中正路，左轉廣興路口失控翻覆，車上大量水泥散落，警方與工程人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為蘇姓男子進行酒測，酒測值為零，肇事責任與財損情況則仍待調查釐清，根據初步研判，可能是水泥車過彎時速度過快導致翻覆意外。八德警方呼籲，汽機車駕駛行駛道路時，應隨時注意車前狀況，轉彎時應減速駕駛，避免以避免交通事故意外發生。

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