涿州上百人受困工地2日　「水淹過一樓」只能站高處求援

▲工地水淹過一樓，受困工人只能在高樓求救。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞，下同）



記者林郁婷／綜合報導

暴雨停止後，河北涿州如今到處都是淹水，在中冶五礦的一處建築工地中，有上百名工友從1日受困至今，手機沒電也沒信號，無法和家人聯繫，只能靠吃麵包和喝水度日。目前救援隊正前往救援，然而來回一趟所需的時間超過一小時，加上搜救艇位置不多，因此只能頻繁往來，盡力與時間賽跑。

據《澎湃新聞》報導，坐搜救艇到中冶五礦，單程需要37分鐘，還有超過100人在等待救援，由於水已經淹過一樓，大家只能站在二樓以上求救，期盼著下一艘搜救艇能帶自己離開，但是搜救艇的位置和空間有限，前進速度又緩慢，救人的進度目前只能被迫放緩。

一名成功獲救的李姓工人表示，從1日開始受困，手機信號，完全無法和家人連絡，簡訊和電話都打不出去，現在也沒電了，等出去之後，要和家人報平安，這幾天都吃救援隊送來的麵包和水。

這處工地四周全都泡在水裡，一眼望去完全看不見路，因此不少人即使受困在工地，仍耐心為搜救人員指揮交通，利用對地勢及水下清況的熟悉，幫助他們順利靠近建築物救人。

山西天龍救援隊志工則呼籲，不建議帶行李，因為現在受困人員很多，多帶一件行李就少載一個人。