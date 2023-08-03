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明天續放颱風假？專家看最新預報「1句話給答案」

▲▼粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指卡努颱風暴風圈將會縮小。（圖／截自《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專）

▲氣象粉專指出，明天上午卡努暴風圈將會縮小。（圖／截自粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》

記者李佳蓉／綜合報導

卡努颱風逼近，北部首當其衝，4縣市今（3）日停班停課，離島交通船及航班也被打亂，不少人甚至期待「明天繼續放颱風假」。不過，氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急根據氣象局最新預測資料，發文寫下「明天上午暴風圈將會縮小，明天…」，文末附上「遮臉表情符號」，似乎預示著放假機率小。

而根據氣象局表示，颱風卡努移動速度緩慢，目前正在海上滯留打轉，並緩慢地往台灣東北方近海，卡努暴風圈可能要拖到今日晚上或深夜才會碰觸到台灣陸地，今夜到明晨卡努離台灣最靠近，明天起往東北方緩慢迴轉離開，氣象局有機會在明晨解除陸警。

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氣象局進一步說明，颱風今夜到明晨最近，明日上午是台灣逐漸脫離颱風影響的時刻，但是明早風力仍偏強，同時也會稍微轉小，是一個交界點，因此是否繼續放颱風假，必須尊重各縣市政府判斷。

卡努颱風暴風圈將縮小，有網友認為「很好啊」、「放一天社畜就很開心了」、「希望不要造成災情就好，為台灣的水庫注入足夠的水量」。也有人眼見可能無颱風假可放，留言哀號「不～～～～」、「縮小可以，但要繼續颱風假」、「讓它放呀！讓它放！」、「殘念」、「什麼？！無望了…」。

▼氣象局表示，是否續放颱風假，仍尊重各縣市政府判斷。（示意圖／記者李毓康攝）

▲▼天氣,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

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