卡努暴風圈逼近！國內線54航班取消　各家異動一次看　

▲卡努颱風影響，華信航空下午取消18架次。（圖／華信）
記者李姿慧／台北報導
卡努颱風暴風圈預計今天(3日)下午將觸陸，華信航空中午宣布下午取消18架次國內線航班，影響台東、金門、澎湖等班機。立榮航空國內線也有36架次取消。總計國籍航空國內線航班共54架次今取消。
華信航空
華信航空表示，受到颱風外圍環流影響，華信航空今日下午取消國內航班18架次，其中包括松山往返台東的AE395、AE396航班。
此外，松山往返金門的AE1273、AE1274、AE1275、AE1276、AE1277、AE1278，以及松山往返澎湖的AE371、AE372、AE375、AE376、AE377、AE378、AE379、AE380、AE381、AE382等航班皆取消。
華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班。
立榮航空
立榮航空也宣布國內線松山往返台東航班等6架次全天取消，另松山往金門、澎湖、南竿、北竿等30航班取消，總計共36架次取消。
立榮航空也宣布，受到卡努颱風影響，今(3日)日國內航線松山往返台東B7-8721、B7-8722、B7-8725、B7-8726、B7-8727、B7-8728全取消；另松山往返金門B7-8815、B7-8821、B7-8835、B7-8816、B7-8822、B7-8836等航班取消。
立榮松山往返澎湖B7-9105、B7-8609、B7-8611、B7-8615、B7-8619、B7-9106、B7-8610、B7-8612、B7-8616、B7-8620等航班也取消。
松山往返南竿B7-8755、B7-8761、B7-8765、B7-8767、B7-8769、B7-8756、B7-8762、B7-8766、B7-8768、B7-8770，以及松山往返北竿B7-8785、B7-8789、B7-8786、B7-87902等航班也取消。其他國內航線及兩岸航線維持正常營運。
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