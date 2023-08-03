卡努暴風圈逼近！國內線54航班取消　各家異動一次看　

卡努颱風逼近，北部首當其衝，4縣市今（3）日停班停課，離島交通船及航班也被打亂，不少人甚至期待「明天繼續放颱風假」。不過，氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》根據氣象局最新預測資料，發文寫下「明天上午暴風圈將會縮小，明天…」，文末附上「遮臉表情符號」，似乎預示著放假機率小。