上班還可領獎勵金！　永康就業中心缺工專案助中高齡姐妹花就業

▲勞動部動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的協助下，運用勞動部疫後缺工就業獎勵方案，幫陳氏姐妹成功就業。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「就業很開心，還能領獎勵金更讚！」超過50歲家住台南善化的陳氏姐妹，在勞動部動力發展署雲嘉南分署永康就業中心的協助下，運用勞動部疫後缺工就業獎勵方案成功就業，除了原領薪資外，每月還可請領獎助津貼1萬元，讓她們相當開心。



52歲的姊姊阿美（化名）因公司縮編及業務性質變更，5年期間遭公司資遣3次，自認邁入中高齡求職不易，後來上了職訓課程後仍未找到合適工作，於2023年6月至善化就業服務台尋求協助，就服員韋巧霞與阿美諮詢就業需求後，陸續推介作業員及技術員相關工作，但都因體能因素未被錄用，而50歲的妹妹阿婷（化名）之前在台中從事門市人員工作，因公司結束營業回台南老家，和姊姊一起到善化就服台尋職，就服員韋巧霞評估後，運用勞動部疫後缺工就業方案，推介陳氏姊妹至南科贊美酒店擔任房務員，並協助投遞履歷安排面試，經就服員推薦，陳氏姊妹雖無相關工作經驗，但因態度積極，皆順利錄取，並於7月18日上工，目前適應良好。



姊姊阿美表示，之前都在南科從事技術員的工作，原本還想找之前熟悉的職務，但試了幾次都無法成功，就服員韋巧霞建議姊妹轉念，目前房務員工作的機會錄取率較大，且薪資並不亞於技術員，雖然沒有相關工作經驗，但公司有一套完整的教育訓練，能讓他和妹妹心安許多，上班到現在半個月了適應良好，並沒有之前自己所擔心無法適應的問題，阿美說，「很期待滿一個月後可以領到的獎助津貼，他和妹妹可以找個餐廳慶祝一下」。



永康就業中心表示，目前轄區符合「疫後改善缺工擴大就業方案」的職缺有－鼎佳國際有限公司（碳佐麻里中華店）的外場服務人員及廚務人員；南科贊美酒店、曾文育樂 （趣淘漫旅凱撒飯店）、桂田酒店、晶綻花園汽車旅館、敦謙國際智能科技 （雀客旅館）等的房務員工作，薪資28000元至38000元。民眾經永康就業中心評估後上工，就業滿30日以上可獲得每個月5000至13000不等獎勵，最長可領12個月，詳情可洽永康就業中心。