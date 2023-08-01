才剛接任部長！陳吉仲今晚訪美　參加APEC農業部長會議

▲首屆農業部長陳吉仲今在雨中就職，今晚將出訪美國參加APEC會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今（1日）正式掛牌成立，首任農業部長陳吉仲甫上任，今晚就要出訪美國，以部長身份，參加APEC農業部長級會議。陳吉仲說，這次會議以糧食安全、氣候變遷和農損為主題，台灣可藉此跟各國交換經驗，也規劃安排會見美方人士，期待這次出訪會有成果。

陳吉仲表示，此次參加APEC農業部長級會議，將以糧食安全、農損與跟氣候變遷為主，除了參加部長級會議外，同時會表達台灣在糧食安全的運作機制，和與會各國部長分享，此外，因應氣候變遷的調適策略，也可以跟其他國家交換經驗。至於此行是否會會見美方重要人士，陳吉仲說，這些都陸續有在安排，期待會有成果。

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陳吉仲指出，接任農業部長第一件要務就是，因應氣候變遷的調適策略，氣候變遷對農漁民帶來巨大影響，擬定調適策略刻不容緩，做好農民所得才會增加、糧食安全才會確保，這是當前最重要的工作，因此，啟動氣候變遷所有的調適策略，是重中之重。

陳吉仲說，目前農業部已著手幾項要點，包括農試所已經研發數十種抗高溫乾旱的品種，而農地用水不足，乾旱頻率越來越高，因此在特別預算裡的韌性農業中啟動，另外透過各種保險，避免看天吃飯，這些都是具體策略。此外也要確保糧食安全、大宗原物料庫存，農漁民才能持續生產。