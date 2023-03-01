光電與燃料電池材料「斜槓」生物醫學　北醫大教授團隊獲國家獎　　

▲北醫副教授莊爾元(中)與余適安博士(右二)、莊斯棋生醫專家(左二)等人所組成的生醫團隊。（圖／家安生醫提供）

記者吳奕靖／綜合報導

北醫大莊爾元副教授團隊將原運用於光電與燃料電池的材料 - 聚吡咯(Polypyrrole, PPY)北醫技術運用產物應用至生物醫學領域。他們研究團隊發表的論文指出，PPY具有光熱應答功效，可適用於組織工程應用，也能用於預防和破壞血栓纖維蛋白凝塊，也可持續進行局部光熱治療，增強活性氧物質而消融肺癌腫瘤細胞；亦可修復燒燙傷皮膚或延緩關節炎惡化等病程，對民眾的細胞健康照護有了突破性的進展。



北醫大莊爾元副教授和余適安博士以及莊斯棋生醫專家等專業團隊，將原2000年諾貝爾化學獎得主Alan Graham MacDiarmid教授開發用於太陽光電與燃料電池的材料 - 聚吡咯(Polypyrrole, PPY)，研發改良後應用至生醫領域，發表了多達十篇的論文，其研究內容包括關於「生物啟發熱療應答巨噬細胞聚吡咯-聚乙烯亞胺複合物載體，用於預防和消溶血栓纖維蛋白凝塊」、「明膠和水凝膠結合奈米有機聚吡咯-聚乙烯亞胺材料，具光熱應答性作為組織工程應用」、「局部光熱治療結合活性氧物質作為抗肺癌治療」、「光熱應答水膠用於燒燙傷組織工程」、「雙重血栓靶向高分子奈米材料用於光熱溶血栓治療」、「褐藻醣膠包覆的聚吡咯奈米粒子作為光熱抗癌治療」、「光熱應答性水膠作關節炎應用」等等，可守護民眾的身體組織健康，因此於生醫材料與組織工程的應用上，可預期達到極大的幫助與貢獻。

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▲團隊獲得國家新創獎。（圖／家安生醫提供）



像是台灣進入超高齡社會之後，老年疾病治療與長照保健勢必是台灣社會必須面對的難題，其中退化性關節炎、免疫系統低下與禦寒照護等常見問題，將逐漸成為龐大的市場需求。傳統上，促進局部血流治療的方式以熱敷、紅外光照射或電熱毯為主，但熱水袋與電熱毯面積大而分散，針對患部不夠集中，且紅外光照射相關設備昂貴，還須有電源供應等問題，使用上並不是很方便。



所以研發團隊表示，化學聚合物聚吡咯(Polypyrrole, PPY) 運用產物有著能吸收近太陽能紅外光(波長600-900 nm)引起π鍵共振穩定發熱，轉換成安全有效的光熱轉換效應，與傳統紅外光單獨照射(約攝氏35度)相比，有著攝氏15度的顯著提升。除了有光即可發熱外，關閉光源再次開啟時，能可重複地升溫至溫和熱治療溫度(約攝氏45至50度)同時具有抑菌效果。從大鼠與兔子的動物實驗中，PPY材料對比於市售紅外燈源組有更好的熱穩定性，不隨時間減少熱治療效果，能有效舒展動物血管，達到預期組織修復的速度。