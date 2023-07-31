山西救災物資被棄山溝　村委會：物資均過期不是故意不發

▲山西救災物資背棄山溝，村委會稱物資均過期，不是故意不發。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

山西運城稷山縣荊平村一名鮑姓男子，在山溝放羊時，突然看到一堆白色袋子，仔細一看竟是村裡的救災物資，便用手機拍一些照片、影片發在網上，希望引起相關部門的注意。荊平村村委會主任回應，丟棄的物資均已過期，不是故意不發。

影片中可以清楚看到，部分救災物資，像是麵粉、泡麵、衣物等物品被棄山溝，有些已經破損、發霉、腐爛，有些還是完好無初。

據《極目新聞》報導，2021年10月荊平村遭遇水災後，該村收到社會捐來的救災物資。村民稱，有部分救災物資放的時間過久，有很多袋麵粉、泡麵被丟棄在山溝裡。對此，荊平村村委會主任回應，丟棄的麵粉、泡麵均已過期，不是故意不發。

稷峰鎮黨委、鎮政府經查表示，荊平村遭受水災後，接受一批捐贈物資，由於部份捐贈的食品在收到時就屬於即期品。同時，還有部份捐贈的就衣物，群眾不願接受，導致這些物資在村委庫房長期存放，未得到妥善處理。

文中指出，在該鎮鎮村幹部大會，荊平村包村幹部、主任及其助理在大會上做檢討及扣發村主任績效工資，並責令該村立即整改。

看完影片的網友在底下留言表示，「過期了也不是不發的理由，過期了可以做飼料」、「各種理由和狡辯，必須嚴查嚴辦」、「這個任誰看了也會心理不舒服」。