　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從12歲開始養成！印尼41歲婦「嫁閨蜜16歲兒」　交往秒決定閃婚

▲▼印尼41歲少婦瑪麗安娜與16歲少年凱文結婚。（圖／翻攝自Facebook）

▲印尼41歲少婦瑪麗安娜與16歲少年凱文結婚。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

印尼41歲女子瑪麗安娜（Mariana）與友人的兒子凱文（Kevin）的婚姻最近成為輿論焦點。這是因為凱文如今雖已年滿16歲，但在法律上他還是個未成年人，因此2人在7月30日結婚後，立刻引發了法律和道德層面的爭議。

據當地媒體Tribun News報導，瑪麗安娜與凱文的母親麗莎（Lisa）是多年的閨蜜，而凱文在成長的過程中，也視瑪麗安娜為他的阿姨，2人從未有越矩的行為。然而，2人之間的關係卻在最近悄悄生變。

原來，瑪麗安娜其實打算要嫁給同住在西加里曼丹（Kalimantan Barat）的另一名年輕人，不過對方卻毫無理由地在婚禮前夕突然取消了結婚計劃，讓瑪麗安娜陷入情緒低谷，甚至動了輕生的念頭。

在這關鍵的時刻，麗莎成為了瑪麗安娜的支柱和聆聽者，於是瑪麗安娜某天突然詢問麗莎是否願意讓她與麗莎的兒子凱文發展戀情。據悉，麗莎回去詢問兒子的意見時，凱文先是愣了一下，但他在過了一段時間後，還是同意了這樁婚事。

瑪麗安娜表示，「我從來沒想過凱文會是我的未來丈夫。我第一次見到他的時候，他只有12歲，而且他當時還叫我阿姨。當麗莎告訴我和凱文我們即將交往時，他十分害羞，甚至還在見到我時遮住了臉。」

瑪麗安娜最後與凱文在7月30日結婚。儘管2人之間有著25歲的年齡差異，不過瑪麗安娜強調，她一點也不在意凱文的年紀，並堅信她的丈夫有一天會變成成熟的男人，「我知道有不少人嘲笑我們，但我和凱文相信，真愛將支撐我們走向光明的未來」。

ET快訊
快訊／中華男籃3分惜敗！　仍創史上最佳名次
快訊／颱風天到海邊游泳！　男遭大浪捲走
快訊／卡努更近了！　14縣市大雨特報
AV女優現場泡溫泉！　三上悠亞辣露南半球
大雨地面濕滑！工程車摔爛4命危　台電：未回報出工
快訊／九鵬基地爆炸意外　技術師95%燒傷命危
直擊／27位AV女優合體！　三上悠亞：想來台灣住了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

癡情女交友App尋真愛　交往2年「懷孕才知男友已婚」

從12歲開始養成！印尼41歲婦「嫁閨蜜16歲兒」　交往秒決定閃婚

美加州7-11店員「棒打劫匪」　連續技狂揮25下！歹徒趴地求饒

開戰至今超過1萬平民喪生！　烏克蘭人被迫成為「俄羅斯公民」

泰國新總理難產！憲法法庭受理皮塔案　眾議院投票再延遲

新加坡一周處決3名毒販！男走私54克海洛因被判死　今已伏法

為救臥軌者「美22歲警被火車撞死」　才加入警隊5個月

沖繩颱風災情慘重！駐日美軍「氣象雷達」直接被吹翻　零件四散

澤倫斯基：烏克蘭盼今年秋季舉行和平峰會

俄國防部：6架烏無人機發動夜襲　在莫斯科附近被擊落

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

三柴鼎立！互看不爽吵架　2狗廝殺另一隻滿臉無奈

楊祐寧2歲女迷戀髮型師吃醋「我也帥！」　為妻女賣重機「戒多年愛好」：安全要顧

NONO50萬交保！沉默快閃　白衣女1hr籌到錢赴北檢辦保

卡努減速不排除發陸警　北台灣颱風假機會增！

NONO神隱45天首露臉　移送北檢1男怒罵：人渣

癡情女交友App尋真愛　交往2年「懷孕才知男友已婚」

從12歲開始養成！印尼41歲婦「嫁閨蜜16歲兒」　交往秒決定閃婚

美加州7-11店員「棒打劫匪」　連續技狂揮25下！歹徒趴地求饒

開戰至今超過1萬平民喪生！　烏克蘭人被迫成為「俄羅斯公民」

泰國新總理難產！憲法法庭受理皮塔案　眾議院投票再延遲

新加坡一周處決3名毒販！男走私54克海洛因被判死　今已伏法

為救臥軌者「美22歲警被火車撞死」　才加入警隊5個月

沖繩颱風災情慘重！駐日美軍「氣象雷達」直接被吹翻　零件四散

澤倫斯基：烏克蘭盼今年秋季舉行和平峰會

俄國防部：6架烏無人機發動夜襲　在莫斯科附近被擊落

七堵暖暖一日小旅行！雙生土地公廟感受人文風情　走進峽谷森呼吸

卡努颱風持續降雨　石門水庫蓄水率98%...不排除調節性洩洪

索馬利亞女選手「驚爆走後門」！體育部長認了道歉：：她沒比賽過

台東幸福電影院登場　邀新住民親子家庭共賞

小米父親節優惠8／3開跑　新品「無線洗車機」2千元搞定

車開一半「引擎蓋飛走」疑似用膠水黏　公司駁斥：不會自動脫落

麥味登母公司揚秦H1每股賺2.08元　新品牌「涮金鍋」9月開出

快訊／高錦瑋轟16分、5助攻　世大運中華男籃惜敗波蘭爭本屆11名

陳為民罵出代表作！飆罵一個上午　頭痛欲裂「快得高血壓」

陸長征4系列火箭第100次發射　送低軌衛星風雲三號第6星上太空

獒犬散步遇蟾蜍嚇軟腳　媽超強扛43KG巨汪上車

國際熱門新聞

成人網美年賺765萬　粉絲為她離婚還奉上靈魂

日本女議員當過女優　過激影片被挖出

鱷魚叼人體！　哥斯大黎加醉男跌進血盆大口慘死

10歲創業賣玩具！12歲女童擁上億身價宣布「退休」

2孩玩具槍大戰　1童突然「掏真槍殺人」

最帥國家領導人　加拿大總理杜魯道宣布與妻子分居

比藍鯨重2倍！　新發現巨型「祕魯鯨」重340公噸

卡努可能迴轉再直撲　大批旅客滯留沖繩

美1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

惠譽意外調降美國信評　美股收跌348點

巧遇失蹤夫　她帶回家掀衣一看糗了

女度蜜月失蹤　夫調監視器崩潰：人間蒸發

美破獲「華人非法實驗室」發現新冠病毒

川普再遭起訴不低頭　貼文暗示支持者送他回白宮

更多熱門

相關新聞

泰國新總理難產！眾議院投票再延遲

泰國新總理難產！眾議院投票再延遲

泰國前進黨黨魁皮塔在國會總理選舉中無法被2度提名一事，被監察員認定可能違憲。憲法法庭3日確認將受理此案，並將在16日做出判決，讓原訂於8月4日舉行的總理選舉再度延期。

新加坡一周處決3名毒販　39歲男今伏法

新加坡一周處決3名毒販　39歲男今伏法

澳洲歸還柬埔寨被偷盜古物　價值4700萬

澳洲歸還柬埔寨被偷盜古物　價值4700萬

住泰飯店見床頭詭異硬幣！深夜才知中獎猛鬼套房

住泰飯店見床頭詭異硬幣！深夜才知中獎猛鬼套房

無邊際泳池淪泥漿浴　冒雨背影太悲情

無邊際泳池淪泥漿浴　冒雨背影太悲情

關鍵字：

印尼東南亞要聞老妻少夫MarianaKevin

讀者迴響

熱門新聞

快訊／BLACKPINK Jisoo認愛了！

卡努整個消風了　「醜醜的」最新雲圖曝

卡努今晚起大轉彎　最新各國路徑一致了

速捧50萬現金救NONO　白衣女身分曝光

朱芯儀「化療18次驚人天價」首曝光

住桃園工作地在雙北能放假？勞動部給答案了

卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

卡努大迴轉！　「北部沒颱風假、但有好消息」

卡努135度急轉彎！今雨勢加大　明起防劇烈天氣

D社出手「安普賢、Jisoo約會全被拍」　煲愛3個月勤勞跑她家裡

NONO交保憲哥要他道歉

北北基颱風假「最悲情地區」　隔一條路變兩世界

祈錦鈅5月閃婚認了：有消息！　胖13KG孕肚曝光

NONO若成罪「最高恐關30年」！

西南風到！換中部成強風豪雨搖滾區

更多

最夯影音

更多
遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣

遇身障遊客...暖心抱著移動　沙灘車業者：他們沒不一樣
鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

鴿子站屋頂通風器狂旋轉！　女意外目擊：喜歡玩咖啡杯

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

峮峮率PS台場跳「炸裂」　在日本掀台式應援旋風

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

兒想吃爭鮮設計「風扇機關」　在各處藏紙條...連馬桶都有

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

2狗撲孩！3寶爸喊要牽繩　飼主不理會嗆：X你娘！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面