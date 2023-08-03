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澳洲歸還被偷盜古物！　柬埔寨占婆王國「3件青銅器」價值4700萬

▲▼澳洲國立美術館將3件被偷盜的青銅器歸還給柬埔寨政府。（圖／取自Australia`s national gallery）

▲澳洲國立美術館將3件被偷盜的青銅器歸還給柬埔寨政府。（圖／取自Australia`s national gallery）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲國立美術館（Australia's national gallery）2011年以230萬澳幣的價格買下3件柬埔寨古王國的青銅器後，經過長達10年的調查與交涉，發現這些青銅器的來源，目前準備將這些古物歸還給柬埔寨政府。

根據BBC報導，澳洲國立美術館（NGA）表示，他們在2011年以230萬澳幣（約台幣4700萬元）的價格買下3件柬埔寨古王國的青銅器。後來發現這些古物是來自被美國政府指控盜賣古文物的骨董商拉奇佛德（Douglas Latchford）。

▲▼澳洲國立美術館將3件被偷盜的青銅器歸還給柬埔寨政府。（圖／取自Australia`s national gallery）

▲澳洲國立美術館將3件被偷盜的青銅器歸還給柬埔寨政府。（圖／取自Australia`s national gallery）

這3件青銅器是1994年在柬埔寨東部的一處田地裡挖掘出土，屬於在西元4至14世紀相當強盛的占婆王國（Champa）；這些青銅器後來被走私到泰國邊境，最後落入拉奇佛德手中。

拉奇佛德的女兒科波斯頓（Julia Copleston）與NGA、柬埔寨文化藝術部的研究人員合作，幫助歸還這些父親走私而來的古物。目前這些古物將在NGA展出3年，等待金邊將收藏館落成後，再移交回柬埔寨。

澳洲藝術特使坦普爾曼（Susan Templeman）表示，「這是糾正歷史錯誤的機會，也是加強我們之間關係和相互理解的機會。」這也是NGA近年來第二次歸還被偷盜的藝術品，在2021年時，他們也歸還給印度一系列11世紀的古文物。

柬埔寨政府也繼續呼籲各國政府，應該歸還數千件從柬埔寨古代寺廟、古王國偷盜的文物。

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