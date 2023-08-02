救星沒了！YouTube「百萬頻道」影片全不見　媽媽社團大崩潰

▲YT兒童頻道影片全下架。（圖／翻攝自FB）

網搜小組／鄺郁庭報導

有家長在媽媽社團貼出一張YouTube頻道截圖，發文求問「有爸媽發現，JoJo頻道的影片都消失了嗎？」原來是中文兒歌頻道「Super JoJo-中文兒歌‧卡通動畫」不見了，讓不少媽媽崩潰不已，還有人直呼，「以為頻道只是維修，結果剛看到媽媽社團有人在說，Super JoJo停播了，別啊～這是多少媽媽的救星啊！」

有家長在媽媽社團求問，JoJo頻道的影片怎麼消失了？也有人在「爆廢1公社」求助，「兒童YT頻道Super JoJo中文版無預警下架，準3寶爸崩潰中……有人知道為什麼忽然下架的原因嗎？」不少爸媽見狀，震驚哀號，「崩潰……我兒愛Super JoJo耶！我超不愛寶寶巴士的，口音跟用詞聽了好討厭」、「難怪，我想說怎麼找不到了」、「請問下架原因有人知道嗎？」

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還有媽媽發文，「天啊～本來下午以為頻道只是維修，結果剛看到媽媽社團有人在說，Super JoJo停播了，別啊～這是多少媽媽的救星啊！現在只剩下baby bus 可以看了。」至於原因為何？就有人解答指出，「JoJo是盜版，被正版的CoComelon告侵權」、「昨天（8/1）就這樣了。」實際查找「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」頻道，訂閱數高達114萬。

有人則熱心推薦，「還有很多兒童頻道，放心」、「還有babyshark、bebefin、ccmelom 可以看」、「CoCoomelon跟baby bus、pinkfong都不錯」、「首選瑪莎與熊。」不過，也有家長表示，「下架也不錯啊！少了一部讓小孩沉迷3C的產品，避免造成以後沒手機會死的狀況發生。」