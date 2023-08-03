「台人為何愛放颱風假？」全場曝罕見1點：與薪水無關

▲今（3）日北北基與宜蘭停班停課。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

颱風卡努移動速度緩慢，預計今夜到明晨是離台灣最近的時段，因此北部上班族狂求明天能放假！不過一名網友直言，沒規定颱風假要給薪，且明明上班還能賺加倍薪水，因此不能理解台人為何喜歡放颱風假？文章曝光後，網友直言不是為了薪水，「特別是放在星期五或星期一，那種小連假的感覺，就是爽！」

一名男網友在Dcard表示，勞基法明明沒硬性規定「颱風假雇主需要給薪」，因此讓他實在不解，為何每次颱風一來，大家都狂喊要放假。原PO認為，既然上班這麼累不是該換工作嗎？

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原PO也說，許多公司在颱風假出勤上班，還會給雙倍薪資，「所以這麼期待放假，到底是什麼都市傳說？」

一票網友解釋，無條件放假的感覺就是爽，「一定會有風雨，不想冒雨上班」、「一聽就是還沒出社會的孩子」、「我們公司會扣（錢），但可以不用任何理由放假，我還是覺得很爽」、「賺到+撿到的感覺，就是爽啊」、「因為公司不會扣錢啊」、「可以算是強制休假，平常可能因為工作進度難請假，或是不敢請假的、特休送公司那種人，颱風假就休的安心一點，跟薪水無關」。

也有網友直言，「等你畢業變成上班族後，不像學生有寒假、暑假時，就會期待颱風天放假的小確幸了。特別是放在星期五或星期一，那種小連假的感覺，就是爽，遇上滯留颱或是回馬槍的颱風更是有可能連放2天呢，不過這種非常罕見，只有遇過幾次而已。」



▲卡努移動速度緩慢，可能要等到今晚暴風圈才會觸陸。（圖／氣象局）



氣象局預報員徐仲毅表示，颱風卡努移動速度緩慢，目前正在海上滯留打轉，並緩慢地往台灣東北方近海，卡努暴風圈可能要拖到今日晚上或深夜才會碰觸到台灣陸地，今夜到明晨卡努離台灣最靠近，明天起往東北方緩慢迴轉離開，氣象局有機會在明晨解除陸警。