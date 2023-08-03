天天都在穿！柯文哲黨慶義賣「原味皮帶」　笑問：高腰褲會不會掉？

▲柯文哲黨慶開賣4件「柯P家當」。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於6日迎來4週年黨慶，此次黨慶將進行拍賣會，而黨主席、總統參選人柯文哲也於2日透過影片，開箱自己要義賣的商品，柯文哲提及過去一日北高的2頂安全帽、競選背心、柯文哲YouTube獎牌都可賣，以及自己時常繫在腰上的皮帶也願拿出來義賣，而最後民眾黨會挑4樣最值得義賣物品做為現場拍賣。

民眾黨YouTube頻道《民眾之聲》釋出最新影片，由民眾黨副秘書長許甫訪問柯文哲，詢問有無可以在黨慶上義賣的商品？而柯文哲第一個拿出的物品，就是過去進行「一日北高」騎腳踏車時戴的2頂安全帽，只見上面連標籤都沒撕掉，是十足的「真品」。

被問到有無衣物想做拍賣？柯文哲則拿出2024競選總統的背心，原本還擔心拿出去義賣後，自己未來不知道要穿什麼，而許甫則在一旁提醒「你還有備用一件」，讓柯文哲秒答「好好好，那就拿去義賣！」

這時，許甫再問，民眾對於柯文哲高腰褲印象深刻，能不能把皮帶拿出來義賣？柯文哲則笑說「可以啊！問題是我以後⋯高腰褲會不會掉下去？」隨後柯文哲再拿出YouTube 10萬訂閱可得到的獎牌，認為「這個也拿去賣！」而柯文哲原本還想拿茶葉、大甲媽祖帽、耳罩出來賣，但被許甫婉拒，認為應該要留下來、再考慮看看。

另外，柯文哲原本還想拍賣王世堅送的折疊腳踏車，但王世堅先前表示「怎麼把前任的東西拿來拍賣」，使許甫詢問「王世堅是你的前任喔？」此句話引人遐想，而柯文哲則趕緊笑回「前任的冤家」。