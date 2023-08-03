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柯文哲專訪影片觀看數藏玄機？　吳靜怡分析：實際轉換率沒很高

▲▼柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪，前柯文哲Line＠官方帳號管理員吳靜怡3日分析，該專訪影片觀看次數是6.1萬次，留言沒有太矯情的言論，因為這才是真實數據，可見柯文哲的實際轉換率其實沒有這麼高。

柯文哲接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪，回憶與鴻海集團創辦人郭台銘在金門看海的情況說，原本十指緊扣、隔天說喝酒忘記了，讓他體驗一次就嚇到了，「我光是想到那幕就很害怕！」

對此，吳靜怡今日在臉書發文表示，柯文哲在蔡正元的節目發揮很正常，提早劇透會與郭台銘保持距離，讓「柯郭配」的夢幻劇場提早宣布下映，兩人的海誓山盟宣布夭折。

而在數據部分，吳靜怡指出，該專訪影片觀看次數是6.1萬次，留言沒有太矯情的言論，因為這才是真實數據，可見柯文哲的實際轉換率其實沒有這麼高。

吳靜怡表示，柯文哲總是「最後一秒做決定」，其原因就是他的生死哲學只學了一半，因為他是不會開刀的外科醫師，擅長判斷和決策，從來不是執行策略方法的人。她認為，柯文哲絕招就是閃躲、批判、反問，連參選的決心都是昨天才決定的。

吳靜怡提及，柯文哲說他提出「我不贏，台灣人會完蛋！」的口號，是因為到南部看老百姓生活覺得他們太慘了，痛批「柯文哲抱持著皇上南下巡視的心態，看南部當然就是好可憐，一直喊著國家危機，但解決自己危機的能力都沒有，連自己選舉策略也沒有，請問如何治理國家？解決國際問題？」

吳靜怡開嗆，柯文哲嘲笑國民黨九二共識，提出方式只有「善意」，但到底要怎樣連他也不知道，「白的投藍不容易，藍的投白容易」就是邏輯陷阱，且「藍大於白，2020全台得標只有4%」的公式絕對錯誤。

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