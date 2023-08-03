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白營「Vote White」標語惹議　TPOC最新數據：民眾黨好感度墊底

▲▼柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯文哲。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨英文官網因寫有「Vote White Vote Right」，隱含「投給白人，投給右派」的意涵，引發批評。TPOC台灣議題研究中心昨日公布網路輿情數據分析7月份國內3個主要政黨民進黨、國民黨、民眾黨的網路好感度。其中，國民黨好感度最高，總聲量約166萬則，民進黨總聲量約135萬則，而民眾黨網路聲量最低，只有92.2萬則，好感度則是墊底。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析7月的網路輿情數據資料。結果顯示，民眾黨最近一個月有兩波聲量高峰，第一波是7月10日台北市長蔣萬安質疑民眾黨總統參選人柯文哲擔任台北市長期間，北市府不准他在台北流行音樂中心舉辦演唱會一事，單日為民眾黨創下超過4.8萬則聲量，隔天也有4.2萬則。

中心指出，第二個聲量高峰則是節目「百靈果News」在臉書發文爆料，民眾黨官網上寫有「Vote White Vote Right」，因而引發網路正反論戰。有輿論認為「票投白人，票投右派」用語不當，也有輿論持相反意見，認為「俗擱有力」是台式英文的展現，單日為民眾黨創下逾5萬則聲量，隔天也有4.6萬則左右的聲量。

▼民眾黨網路聲量。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

▲▼民眾黨聲量與好感度。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

此外，中心也分析國內3個主要政黨民進黨、國民黨、民眾黨在調查期間內的網路好感度，根據數據，7月份國民黨整體的好感度最高，總聲量約166萬則，民進黨總聲量約135萬則，而民眾黨不僅好感度墊底，網路聲量也是最低，只有92.2萬則。

中心表示，總體來說，民眾黨除了整體聲量最低，好感度也墊底，且相較藍綠兩黨，民眾黨本來就沒有「正規軍」的組織戰力，無論是發動陸戰或者網路空戰，都可能面臨處於劣勢的狀況。

▲▼民眾黨聲量與好感度。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

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