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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲嘆南部老百姓「實在是太慘」　他批：嘴臉與國民黨如出一轍

▲民眾黨總統參選人柯文哲演唱會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪時提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。對此，前民進黨青年部主任吳濬彥3日在臉書發文批評，柯文哲一邊造謠批評高雄在前瞻上面拿了多少豐厚資源，一邊說南部生活實在太慘，這種嘴臉與國民黨如出一轍。

吳濬彥表示，柯文哲一邊造謠批評高雄在前瞻上面拿了多少豐厚資源，一邊說南部生活實在太慘，這種嘴臉與國民黨如出一轍，國民黨前高雄市長韓國瑜才批評高雄「又老又窮」，柯文哲現在又在南部寫了一個「慘」字。

吳濬彥提及，中南部長期為台灣經濟發展吞了污染，稅收卻交給台北使用，再加上國民黨國土規劃與產業布局重北輕南，導致南北發展失衡，質疑柯文哲「台灣發展血淚史，不會不知道吧？」吳濬彥說，他曾在高雄住了6、7年，至今仍經常前往，高雄城市這些年在民進黨執政下的變化，一個偶爾回去看看的人最知道。

吳濬彥指出，有很多高雄人認為綠營做太久，有想換換口味的想法，但換韓國瑜上台後便不得了，高雄變全台灣矚目焦點，趕快罷免校正回歸。他直言，很多事不用等到執政後才知道，投票前就應該知道，就像柯文哲過去稱「鄉下有鄉下的樣子，都市有都市的樣子，不是每個鄉下都要蓋捷運」，現在又一邊打高雄前瞻補助多少錢，一邊又再說「太慘了」。

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