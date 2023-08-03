柯文哲喊「我不贏台灣會完蛋」　吳欣岱嗆：只有民眾黨會完蛋而已

▲基進黨台北黨部主委吳欣岱。（圖／記者陳煥丞攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨日晚上接受網路節目「公道之聲-蔡正元來挑戰」專訪時提及，他去南部走訪基層後，看老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」，並直言「我不贏台灣會完蛋」。對此，台灣基進台北黨部主委吳欣岱3日批評，柯文哲講得一副自己做得有多好，殊不知台北年輕人失業率從他當上市長之後一路增加，比全國年輕人失業率還高，開嗆「你不贏只有台灣民眾黨會完蛋而已。」

對於柯文哲在節目中指，以前心情還是隨遇而安，但到台南走訪基層後，現在的決心是「我不贏台灣會完蛋」，更稱他去南部看那些老百姓的生活，「覺得實在是太慘了」。吳欣岱今日在臉書發文批評，柯文哲講得一副自己做得有多好，殊不知台北年輕人失業率從他當上市長之後一路增加，比全國年輕人失業率還高，質疑「你都不會不好意思？」

吳欣岱開嗆，柯文哲在節目中提到，南部年輕人房租5000元很可憐，但他當初蓋明倫社宅，房租給人家收4萬，還說「不希望都是窮人住」，痛批「社會住宅自償率百分之百本身就是個笑話你知道嗎？」

吳欣岱批評，柯文哲台北市長沒當好，施政滿意度六都墊底，台北年輕人越來越苦不說，連當黨主席也創造不了優質的工作機會，開出來的職缺很爛，條件一堆還要兩年工作經驗，結果只給基本工資兩萬六千元，可能還要在民眾黨搞出公關危機的時候出來背鍋，狠酸「你不贏只有台灣民眾黨會完蛋而已，那也很好。」