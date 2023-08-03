花蓮茶農星光閃耀！參加英國美食大賞　2業者共奪8星

▲富里六十石山茶農林俊傑所製作的「綠蜒蜜香紅茶（花香）」獲英國美食大賞3星獎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮茶農在2023英國美食大賞展現優異的製茶技術與品質，斬獲佳績，海岸山脈的兩個茶區，玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山各有代表茶農獲獎，分別是赤科山的露予莊園「露予蜜香紅茶」獲得1個3星獎、2個2星獎；六十石山的林俊傑茶園「綠蜒蜜香紅茶（花香）」獲得1個3星獎、2個2星獎、2個1星獎。

英國美食大賞Great Taste Awards，被稱為美食界的奧斯卡獎，是由英國美食協會主辦，為全球具公信力、代表性與影響力的美食評鑑組織，大賞評審團包含國際飲食評鑑機構成員、國際專業廚師、營養師、學者、美食評論家等，評審以料理和食品的第一印象、香氣、視覺、口感、味道、尾韻與無添加的程度等指標作為評分標準。獲獎者必須由多位廚師、食物供應商、美食作家和零售商所組成的評審團，以去識別化方式，透過公正客觀機制評選出獲獎食品，使得Great Taste Stars成為食品界，具有公信、認可的標章。

▲玉里赤科山茶農陳期泓首次參賽英國美食大賞以露予莊園「露予蜜香紅茶」獲得3星獎。

農業處長陳淑雯說明，參加英國美食大賞能夠獲得1星評級，每年大約只有25%的參賽作品，已經表示是相當美味，而2星獎更近一階，只有不到10%的參賽作品能夠達到此評級，是傑出美食的證明，3星獎則是最高榮耀，只有前2%的參賽作品能夠獲得，是極其美味的代表。

富里六十石山林茶農俊傑表示，將家鄉富里鄉茶區的茶成功推廣至國際，對他來說是莫大的肯定與鼓勵！推動花蓮持色茶品成為世界精品茶的代表，是他和在地茶職人努力的目標！

玉里赤科山茶農陳期泓表示，這是世界級的殊榮！今年，首次參賽以兩支來自赤科山，獨特風味的蜜香紅茶，以自創品牌「露予莊園（Lu Yu Estate）」參加2023英國GreatTasteAward風味評鑑榮獲最高「三星」殊榮。

縣長徐榛蔚表示，花蓮的海岸山脈，富有太平洋的水氣，讓花蓮的茶區形成特色茶，加上製茶的工序，產生獨特的風味，讓蜜香紅茶有更多不同層次風味產生。徐榛蔚說，「花蓮走向世界、世界走進花蓮」縣府將持續支持與協助花蓮茶產業發展，提升花蓮茶品的知名度與競爭力，讓花蓮蜜香紅茶不但是台灣茶品的主要代表，也要朝國際知名茶品邁進。