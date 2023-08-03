成人網美年賺765萬！火山孝子年斗內近百萬　離婚還「奉上靈魂」

▲凡倫泰在社群網站和成人網站上活躍，許多男粉絲斗內。（圖／翻攝Instagram「Mercedes Valentine」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國薩塞克斯郡22歲網美擁有運動健美的好身材，她2年前在OnlyFans上開設帳號上傳內容後，很快賺進大筆財富，不少男性粉絲為她癡迷傾倒，其中一人甚至為了她離開老婆，被她形容「讓我主宰他的靈魂」，而她也樂在其中，稱20多萬粉絲都是她的「奴隸」。

綜合外電報導，凡倫泰（Mercedes Valentine）今年不過22歲，2021年當全球還深陷在疫情當中時，正研讀神經科學的她選擇上網賺外快，沒想到成人網站OnlyFans為她帶來的收入，讓她發現這才是自己前往成功的最快途徑，據說光是每個月進帳就高達4.7萬美元（約新台幣148.7萬元）。

▲粉絲愛凡倫泰愛到把自己給「賣了」。（圖／翻攝Instagram「Mercedes Valentine」）

其中一名粉絲根本是凡倫泰的火山孝子，每個月花上數千美元，一年斗內給凡倫泰的錢就將近3萬美元（約新台幣94.9萬元），甚至因此取得了凡倫泰的同意，在他的生殖器上方與戴婚戒的無名指上，紋上她的手寫簽名字跡。

這位火山孝子瘋狂買禮物送凡倫泰。凡倫泰表示，從1180美元（約新台幣3.7萬元）的鋼琴到沙發、吐司機等喬遷禮，都是這位粉絲出的錢，「基本上我的家具幾乎都是他買的」。他為了凡倫泰與妻子離婚，將尊嚴丟在地上任她踐踏，愛慕地稱她為「女神」和「筋肉媽咪」，甚至將她設為他壽險的受益人，還寄了一封電郵給她，上面是出賣自己靈魂的契約。

▲凡倫泰戲稱粉絲是她的「奴隸」。（圖／翻攝Instagram「Mercedes Valentine」）

「他，就像我許多的訂閱者一樣，都想被我主宰」，凡倫泰表示，「他還禁慾一個月，必須等到我說可以他才能洩慾。」但這些對她來說主要是生意，畢竟她必須滿足訂閱戶的夢想，要求內容不重要，只要她的訂閱戶能滿足就好。

如今凡倫泰年收入高達23.56萬美元（約新台幣745.5萬元），據說這薪水比她做醫生的父母薪資總和還要高，而她父母對於她的事業也採取支持態度，只是部分家人朋友擔心，有些粉絲太過熱情投入，可能會對她造成危險。