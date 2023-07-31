全球最難訂餐廳要「等4年」才吃得到！　顧客：等到孩子都生了

▲全球最難預訂餐廳「銀行酒館」。（圖／翻攝自IG／The Bank Tavern）



記者張方瑀／綜合報導

你願意為了一間餐廳等多久？英國一間餐廳名列「全球最難預訂餐廳」冠軍，因為客人必須等上4年才能吃到，甚至有帶著孩子來吃的顧客說，她訂位時根本還沒懷孕。

根據《衛報》、《紐約郵報》報導，位於英國布里斯托（Bristol）、距離倫敦2.5小時車程的餐廳「銀行酒館」（Bank Tavern）拿下「全球最難預訂餐廳」排行榜冠軍，顧客平均得等上4年才吃得到，且餐廳已經從去年3月就停止新客預訂，準備先消化已預訂的排隊名單。

▲「週日烤肉」套餐獲選《觀察家日報》評選英國最佳烤肉。（圖／翻攝自IG／The Bank Tavern）



銀行酒館的「週日烤肉」（Sunday roasts）套餐獲選《觀察家日報》（Observer Food Monthly）評選英國最佳烤肉，評語形容它玫瑰色的牛肉、融化的豬肩肉、飽滿的雞腿，配上酥脆的烤馬鈴薯、秘製肉汁和蓬鬆的約克郡布丁，都非常值得一探品嘗。

銀行酒館僅有7桌可供訂位，有一對同性夫妻帶著快2歲的孩子一起來用餐，她們說，「預約的時候沒有特地說要嬰兒座椅，因為我們預約時，根本還沒有懷孕。」

▲客人等了3.5年才吃到。



事實上，銀行酒館在當地本來就非常受歡迎，過去平均候位就要等待6個月左右，而新冠疫情期間被迫歇業。疫情減緩後，餐廳決定讓原本在候位名單上的顧客先用餐，再加上新的預訂，所以等待時間才會拉長。

來自當地的顧客湯普斯金（James Tompkins）表示，他在2020年初預訂這間餐廳的6人桌，一直夢想著能夠在疫情黑暗期後外出，終於在上星期接到預約提醒電話，他也立刻湊齊人數來用餐，「一切都太棒了！我點了兩份餐，我要好好利用這個機會，以免我要再等4年。」