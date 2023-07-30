蒙古烤肉「1份才100又下飯」怎不夯了？老饕也嘆可惜　缺點曝

▲蒙古烤肉曾紅極一時。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

「蒙古烤肉」曾紅極一時，通常是自己去夾想吃的菜、肉類，再交給師傅鐵板快炒，有吃到飽、平價小店、夜市攤位等形式。就有網友回憶，大學時蠻流行蒙古烤肉，當時一份只要100塊，大家夾食材都在比堆高，炒出來的菜很下飯，可不知何時默默退流行了，不禁納悶原因，吸引其他人熱論。

有網友在PTT的Gossiping板上發文，回憶起蒙古烤肉，透露他大學時期很夯，當時一份只要100元，「大家都在比堆高的，口味很重很下飯」，讓他不解的是，「曾幾何時這些店都消失了？有沒有八卦？退流行嗎？」

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另外，先前也曾出現類似發問，像是有人就表示，「自己去取料，然後拿給師傅在鐵板快炒的『蒙古烤肉』，我還蠻喜歡吃的，我記得小的時候還蠻流行的，但現在為何這麼少店家在賣啊？」「別說平價200以內、裝一大碗食材的蒙古烤肉，高價位、吃到飽的蒙古烤肉也不多見。」也有網友感嘆，蒙古烤肉吃到飽曾經超火紅，現在大多只剩夜市或單點的店家，不再提供吃到飽，不解沒落原因。

▲有網友表示，比較懷念夜市的蒙古烤肉攤。（圖／記者鄺郁庭攝）

話題引發熱論，不少人也覺得可惜，「懷念天母磺溪旁的蒙古烤肉」、「唐宮不錯啦！希望再重開」、「我比較想念夜市那種蒙古烤肉，敲擊好吃」、「超懷念唐宮的，好吃還有酥酥的燒餅，可惜吃不到了」、「這麼一說突然有點懷念」、「懷念屏東的田園，有蒙古烤肉+排餐+火鍋+現打果汁，而且裝潢也復古」、「能自己調配醬汁，真的超愛蒙古烤肉吃到飽，如果價位合理，我還會想去吃。」

不過，也有網友分析，「台灣人選擇太多了」、「我自己的感覺是，蒙古烤肉不適合吃到飽，太重口而且口味變化少」、「現在一份200，不如加一點錢吃乾淨的鐵板燒」、「被老闆說菜很貴不要疊了以後，就沒去吃過了」、「超過某個價位就沒CP值了」、「說到底，吃到飽沒落原因都差不多是CP值崩壞吧？對店家對顧客都是」、「樂趣在於自己夾肉夾菜，味道真的不怎樣。」

據悉，蒙古烤肉雖以「蒙古」為名，但這種中式料理其實起源於台灣，是由相聲大師吳兆南改良命名，並非蒙古料理。在夜市，客人能自由夾取多種肉類與蔬菜，類似自助餐模式，再交給師傅置於大型平鐵板上拌炒而成，香氣四溢令人垂涎，2016年時還曾登上CNN全球最佳烤肉榜內。