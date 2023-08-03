涿州全城滅頂…水位逼近「道路交通標誌」　官方：退水仍需1個月

記者鄭思楠／綜合報導

大陸京津冀地區（北京市、天津市、河北省）從7月29日起受「杜蘇芮」颱風影響，持續受到暴雨襲擊，其中河北小縣涿州市成為重災區，整個城市被淹沒，水位高至道路交通標誌，災民四處求救。為了分洩洪水，河北已陸續啟用7處蓄滯洪區。不過，官方表示，預估蓄滯洪區退水還需要一段時間，總的時間大約在1個月。

▲河北涿州洩洪後，水深高至道路指示牌。（圖／翻攝自影片）

據《新華社》報導，河北省應急管理廳消息，河北陸續啟用小清河分洪區、蘭溝窪、東淀等7處蓄滯洪區，分減洪水18億立方米。截至目前，河北共轉移民眾122.9萬人，其中蓄滯洪區轉移85.72萬人。

7月27日上午8時至8月2日上午8時，河北此次強降雨持續近144個小時，全省平均降雨量146.2毫米，降雨折合水量275億立方米，相當於河北全省大中型水庫總庫容的2倍多。

河北省水利廳副廳長李娜透露，本次涿州降雨量非常大，全市平均降雨量398毫米，涿州有多條河流匯入。北拒馬河上游來水最大洪峰達4500立方米每秒，北京房山區的琉璃河和小清河的來水也超過3000立方米每秒。

李娜指出，多股水在涿州匯入，極大影響當地防洪，「可以說用水漫涿州來形容」，預測後期還有3億到4億立方米的水要過境涿州。

她表示，降雨已經停止了，河道水位持續回落，但蓄滯洪區退水還需要一段時間，預料地勢高的地方一星期就會退水，地勢低則需約一個月。

目前，河北共出動搶險隊伍4705隊逾10萬人，累計派出2217個工作組趕赴強降雨區域，指導相關市縣有序應對強降雨過程。

河北省防汛抗旱指揮部相關負責人表示，本輪降雨過程尚未結束，局地仍有強降雨發生，水庫下泄流量仍處於高位，行洪滯洪還在繼續，防汛形勢依然嚴峻。