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大陸 大陸焦點 特派現場

涿州木材市場水淹至2樓　受困民眾趴保麗龍箱漂浮求生

▲河北涿州木材市場水深最高約5公尺，受困民眾只能抱著保麗龍箱待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲河北涿州木材市場水深最高約5公尺，受困民眾只能抱著保麗龍箱待援。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

河北涿州自7月29日起出現暴雨，加上上游洪水襲來，涿州市河道水勢暴漲，城內逐漸出現洪澇災害。一名在涿州木材市場一間倉庫工作的周文（化名）在受困近兩天後逃離獲救，獲救後也自曝當時危急情況，一群人只能抱著保麗龍箱漂浮在水面上，甚至腦中都出現「遺言」該怎麼寫。

▲河北涿州木材市場水深最高約5公尺，受困民眾只能抱著保麗龍箱待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，7月31日那天，周文和老公像往常一樣去倉庫上班。下午1點，社區微信群有工作人員發通知稱，「要洩洪了，需撤離。」這一消息似乎並沒有引起重視。周文說，她以為就是「漲點水而已」，他們和木材市場裡大部分人一樣，沒有撤離。

周文回憶，7月31日晚間，倉庫裡的水漲至腳踝，正當準備撤離時，發現外面的水深已至大腿，「沒有人意識到會這麼凶猛因為沒有經歷過，也不知道會有這樣子的洪水，所以很多人就被困住了。」

周文表示，他們躲在倉庫區一間小房子的屋頂上，但屋頂很快被水衝塌，只好每人拿一捆保麗龍箱，趴著漂在水面上，「水很急，為了防止順水流漂走，他們拽著倉庫的門，在水面漂了五個多小時。」

這時，周文滿腦子想到的都是「遺言」該怎麼寫？還要記得把銀行卡號和密碼告訴家人，「第二天早上六點多時，倉庫的門也快被水淹沒了，他們必須找到新的安全點，順著水流，他們漂出倉庫十幾米（公尺，下同）外，來到一個樓房的二樓平台，那時水深5米左右。」

由於木材市場附近水流湍急，孩有許多木質漂浮物把路堵住，還會將氣墊船刺破，造成救援困難，即便有救援隊抵達現場，也無法施展拳腳。周文提到，「到了8月1日下午4點多，他們才獲救，她和老公也已經安全到達朋友家借宿。」

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