北京、河北暴雨成災　庫克：蘋果將捐贈支持救災工作

▲蘋果公司執行長庫克。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京、河北連日暴雨，造成了眾多災情。蘋果公司的執行長庫克（Tim Cook）3日在微博上發文，表示蘋果將捐贈並支持相關的救災工作。除了庫克與蘋果外，包含騰訊、字節跳動、阿里巴巴等大陸的本土企業也都已宣布捐款支援救災。

庫克在發文中指出，「我們心繫受嚴重暴雨洪澇影響的北京和河北省周邊地區的民眾。Apple 將捐贈支持當地的救災工作。」

除了庫克與蘋果公司外，中國大陸的多家本土企業最近幾日也都表態將捐款支援救災，包含網易、京東、騰訊、小米、比亞迪、字節跳動、阿里巴巴，還有理想汽車等，金額已經多達數億元人民幣。

▼北京暴雨淹水。



騰訊基金會2日宣布追加抗汛救災捐贈資金1億元人民幣，捐贈資金將用於響應受災地區緊急援助需求、過渡安置、災後重建、復工復產、困難群眾保障等工作。

更早之前，騰訊基金會就已經啟動了常態備災資金近700萬元，用於清理淤沙、環境恢復、轉運安置等。

北京字節跳動公益基金會2日宣布捐贈1億元，聯合公益機構，為京津冀及福建等受災嚴重的地區提供緊急救援，解決部分災區物資缺乏的情況。

字節跳動還說，後續將重點聚焦青少年、老年人與殘疾人等群體，支持災後學校重建、房屋修繕及產業幫扶等。

京東集團公益基金會在2日宣布捐贈3000萬元物資馳援防汛救災，同時，京東也組織了當地的快遞員，將部分應急物資直接送到急需救援的老人、兒童，還有急重病人手中。

小米公益基金會也在微博上表示，緊急捐贈2500萬元，用於保障北京、河北受災群眾的人身安全、採購緊急救災物資和救援設備，及幫助災後重建工作。