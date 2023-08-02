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大陸 大陸焦點 特派現場

陸網流傳「分洪涿州」保北京　胡錫進駁斥：反常識說法

記者林彥臣／綜合報導

受杜蘇芮殘餘環流影響，河北、北京、天津、河南等部分地區發生了極端性強降雨，河北涿州從1日起成為這一波抗洪的新焦點，大陸網路上也流傳，「為保北京向涿州分洪」的說法。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進則認為，這一種「反常識說法」並且撰文駁斥。

胡錫進在微博發文表示，網上有人在傳一個反常識的說法，涿州被淹，原因是「為保北京向涿州分洪」，這可能是一些人不明就裡的想當然，但此時這種說法流傳，對抗洪的團結是一種損害，也是對地域隔閡的挑動，因此呼籲大家都不要相信這個傳言，更不要為它添枝加葉。

胡錫進指出，涿州地處北拒馬河的下游，北京市的房山區處在該河的上游，眾所周知，分洪都是上游為保下游採取的措施，處在下游的涿州怎麼可能為保上游的平安而在縣域內分洪呢？所以說「涿州為北京分洪自我犧牲」是根據為零的無端臆測。

▲▼大陸網路上流傳「為保北京向涿州分洪」的說法，遭到胡錫進反駁。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網路上流傳「為保北京向涿州分洪」的說法，遭到胡錫進反駁。（圖／翻攝自微博）

胡錫進說，有人可能會認為，那麼好，把「分洪」這個詞改成「洩洪」好了，「北京房山區洩洪而淹了涿州」總是成立的吧？這樣說同樣是想當然，也是錯誤的。

胡錫進解釋，水往低處走，這是大自然的規律，他經常去房山區，並從該區多次開車進入涿州，從沒聽說拒馬河上有大型水庫，有的話也會是規模很小的，房山是此輪暴雨受災最嚴重的地區之一，那裡的河流、窪地、小型水庫和水塘全都被洪水蓄得滿滿的，北京市前些年修的防洪水利工程在滿負荷運轉，永定河上1998年建成的滯洪水庫這次也派上了蓄洪的用場，發揮了作用。

胡錫進進一步指出，大家都看到永定河開閘放水的消息，那是因為上游的蓄洪能力已經完全飽和，必須向下游放水了，但是永定河下游的固安縣並沒有傳出重大災情的消息，說明永定河的洩洪做到了最大科學與安全，涿州的大部分轄區並不在永定河的下游，穿涿州而過的是北拒馬河。

胡錫進認為，涿州的抗洪能力弱於北京市，這大概也是事實，所以涿州需要更多的增援，現在涿州急需照明設備和衝鋒舟，消息傳遍全網，也更會被抗洪指揮系統關注到，相信有關物資會以最快速度到位。

胡錫進呼籲，現在是大家需要彼此鼓勵，相互支援，共抗洪水的時候，希望所有人在湍急的信息流中保持應有的辨別力，不被一些想當然的信息帶了節奏，更不被別有用心的煽動性信息所惑。

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