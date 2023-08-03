連2天颱風假夢碎？卡努漸弱「暴風圈可能縮小」　明早風力將減弱

▲卡努颱風帶來西南風，中南部今晚開始迎接猛烈雨勢。（圖／臉書粉專／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「卡努」緩步移動，暴風圈尚未觸陸，中央氣象局表示，卡努移動到不利發展的環境，強度可能減弱，暴風圈也有機會縮小，今夜到明晨是對天氣影響最劇烈的時段，但明日逐漸脫離台灣，風力將緩速減弱，而陸警有機會於明晨解除。另今晚開始降雨主場將轉至中南部，必須嚴防致災性大豪雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，今晚到明晨颱風離台灣最近，這段期間風雨都會增強，新竹以北、宜蘭、恆春半島、台東有九到十級風，其中北海岸有十到十一級、蘭嶼綠島十二集、台東九到十級風。北部、東半部、蘭嶼綠島、恆春半島浪高三到四米，北海岸、宜蘭可達六米以上。

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▲▼卡努颱風移動速度緩慢，暴風圈仍未觸陸。（圖／氣象局）

今晚北台灣降雨持續，仍有局部大雨及持續性的間歇性雨勢。而受西南風影響，苗栗以南的降雨會比北部更明顯，尤其山區有局部大雨或豪雨，中南部山區將有局部大豪雨。

徐仲毅指出，颱風暴風圈可能在今晚接觸東北角陸地，但由於颱風移動速度慢，若北轉幅度大，觸陸時間也可能延後，甚至也可能不會觸陸，由於大環境不利颱風發展，未來颱風將有機會減弱，氣象局可能會在明日清晨解除陸警，明天白天各地風力會稍微減弱，但整體仍是有強風。

另外海面上還有其他熱帶系統發展，徐仲毅表示，該系統未來可能也會發展成颱風，不過因為還需時間觀察，因此建議先關注卡努，後續再來討論其他颱風。

▲氣象局明晨可能解除颱風陸警。（圖／氣象局）