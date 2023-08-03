颱風前夕「七彩日暈+火燒雲」現身武陵農場　遊客驚呼：太美了！

記者哈勇嘎奧／台中報導

卡努中度颱風外圍逐漸接進台灣，昨(2)日中午在武陵農場天際卻出現漂亮罕見的「七彩日暈」，遠遠望去彷彿天空出現亮麗有神的「大眼睛」，傍晚則出現紅霞「火燒雲」，來場遊客紛紛驚呼神奇，能夠親眼目睹這難得一見的「天空之眼」，實在太幸運！

▲ 颱風前夕武陵出現日暈及火燒雲，遊客驚呼太幸運看到奇景。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

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武陵農場副場長胡發韜指出，「日暈」是肇因太陽光穿過空氣中懸浮的大量六邊形的冰晶，經過光線折射或反射而形成，是一種大自然的光學物理現象，且多呈現環形或弧形狀，如同七色彩虹，因此也被稱為「白虹」，尤其是大氣高層有絲狀卷雲，而低層卻屬晴朗無雲的好天氣，就比較有機會能目睹神奇的日暈現象。日暈與彩虹很相似，都會將光線分成七彩顏色，由日暈內圈往外圈的七彩顏色依序為紅、橙、黃、綠、藍、靛至紫色，而彩虹顏色順序恰恰與日暈顏色順序相反，彩虹則是由外圈至內圈顏色依次為紅至紫色等七彩色，形成順序相反有趣的對比，只是一般來說日暈七彩顏色層次不若彩虹那麼明顯。





武陵農場提醒遊客，觀察「日暈」時千萬不要用眼睛直視裸看太陽，因為可能會造成眼睛被強光傷害，進而受損影響視力，建議用手將太陽遮住、透過相機、手機鏡頭，或戴太陽眼鏡等做好周全保護眼睛措施，再來觀賞這美麗又罕見的「日暈」。