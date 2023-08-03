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連休2天颱風假！「主管宣布1決定」　妹子哭了：扣薪2000元

▲▼颱風卡努。（圖／氣象局）

▲卡努今（3）日夜離台灣最靠近。（圖／氣象局）

網搜小組／劉維榛報導

上周杜蘇芮來襲，部分中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假。而一名妹子哀喊，她連同假日等於一口氣休了4天，豈料主管如今才告知，2天颱風假要用特休銷假，「不然就不支薪」，讓原PO超級崩潰，「如果這周又放颱風假感覺好虧。」事實上，員工颱風假未上班，雇主確實可不支薪。

一名女網友在Dcard以「因為颱風假被扣了兩千元薪水」為標題發文，她眼神死表示，上周放了2天颱風假，連同假日等於休了4天，殊不知這周開會時，主管告知「颱風假的兩天（假）要用自己的特休銷假，不然就不支薪！」

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晴天霹靂的消息，讓原PO難以接受「大家待的公司...颱風假也會被扣時數或薪水嗎？如果這周又放颱風假感覺好虧。」

底下網友熱議，「沒有遇過，是你們公司太摳」、「我們公司是放無薪假，但如果去上班薪水是以加班費計算」、「爛公司...我們不會」、「不是本來就不支薪嗎？只是不扣全勤」、「勞動部條文的確是颱風假可不支薪，公司硬要也沒法子」。

▲▼天氣,下雨,豪大雨,暴雨,颱風。（圖／記者周宸亘攝）

▲上周杜蘇芮來襲，原PO連放2天颱風假。（示意圖／記者周宸亘攝）

事實上，颱風假並不是假，且未納入《勞動基準法》，因此並無強制規定雇主必須給予「有薪休假」。也就是說，颱風假碰到一般工作日，員工正常上班則正常給薪，但員工未出勤上班，雇主可不支薪。

針對「公司放颱風假，是不是就等於無薪假？」勞動部表示，若是公司決定放颱風假，勞工不用出勤，建議雇主「宜」不扣發工資，也不能視為曠工、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，更不行強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

關於中度颱風「卡努」的走向，暴風圈將在今日中午後觸陸，預計今夜到明晨颱風離台灣最近，大台北降雨範圍廣、時間也較長，尤其北海岸雨勢最猛，另各地風力也較為強勁，至於明天風雨是否仍達颱風假標準，氣象局指出，明早是台灣脫離颱風影響的過程，風力仍強但會逐漸轉小，是一個交界點，須由地方政府判斷。

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