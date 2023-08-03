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可殺死70多種癌！美研發「AOH1996」治癌新藥　不傷害正常細胞

研究人員尋求更好地了解其作用機制，需進行人體臨床試驗。（示意圖／pixabay）

▲「AOH1996」已經進入Ⅰ期臨床試驗階段。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國最大癌症研究機構洛杉磯希望之城醫療中心（City of Hope Medical Center）宣布，他們日前成功研發出一顆名為「AOH1996」的小藥丸，這顆藥丸，能夠殺死多達70種實體癌症細胞、腫瘤，同時不傷害其他細胞，被認為是未來10年內治癒癌症的新希望。

琳達馬洛卡斯（Linda Malkas）教授和她的團隊在歷經長達20年的研究後，終於成功鎖定DNA內一種特殊的蛋白質「增殖細胞核抗原」（簡稱PCNA）以藥物進行標靶破壞。馬洛卡斯教授指出，目前已知PCNA是DNA中負責複製、修補、染色質重塑和細胞週期調控的蛋白質，也就是負責控制癌細胞/腫瘤的增長。她形容，PCNA就像是一個擁有多個登機口的航站大樓，但新研發的藥物「AOH1996」就像一場暴風雪，可以直接讓航站停擺，不允許僅載有癌細胞的班機起飛。

「AOH1996」通過影響PCNA，破壞癌細胞的正常繁殖週期、阻止DNA受損的細胞分裂，以及阻止有缺陷的DNA複製來「從根本殺死癌細胞」，不只可以抑制腫瘤生長，或與其他癌症治療結合使用，更重要的是「不會產生毒性」。目前已在實驗室中對70多種不同的癌細胞（包括來自乳腺癌、前列腺癌、腦癌、卵巢癌、宮頸癌、皮膚癌和肺癌的癌細胞）進行了測試，發現對所有癌細胞均有效。

而藥物名稱「AOH1996」的由來，是為了紀念一名因神經母細胞瘤過世的小女孩安娜奧利維亞希利（Anna Olivia Healy），馬洛卡斯教授表示，當年她在實習時，遇到安娜的爸爸，對方得知她正在研究乳腺癌，當下立即給她一筆實驗經費，希望她能夠多研究一點神經母細胞瘤，馬洛卡斯教授說「我知道我想為那個小女孩做一些特別的事情」。

目前「AOH1996」才要進行預計為期至少2年的一期臨床實驗，首名參與測試的病患才於去年10月服用了藥物，該藥物仍需經過嚴格的安全性和有效性測試以及大規模臨床試驗後才能廣泛投入臨床治療中，但科學家仍樂觀地認為，此藥物能在10年內治癒癌症。

希望之城醫療中心創建於1913年，是美國最大的非營利癌症研究機構之一，也是美國西岸排名第一的癌症治療醫院，擁有逾300項研究專利，其中包括人工合成胰島素、人工合成生長激素等創世紀的醫學里程，更研發出多款現廣為使用的抗癌藥物如賀癌平（Herceptin）（乳癌藥物）、標靶藥物阿瓦斯汀(Avastin)等。去年更砸下3.9億元，併購美國癌症治療中心 (Cancer Treatment Centers of America，CTCA)，其據點橫跨美國4州，每年可為大約11萬5000名患者提供治療服務。

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