1歲女童困車上8小時熱死！　嬤下班才驚覺犯下大錯

▲阿嬤大意害死孫女。（示意圖與本文無關／免費圖庫PIXABAY）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國紐約位於長島東部的沙福郡（Suffolk County），一名54歲阿嬤日前載14個月大的女童去工作，卻把女童留在車上長達8小時，直到她下班後才驚覺自己犯了大錯，但為時已晚，女童送院時仍遭宣告不治。

CNN報導，該名女子周一（31日）原本要在上班途中，先將女童帶到兒童日照中心再去上班，沒想到她直接將女童忘在車上，就把車門鎖住上班去了。

大約8個小時，女子下班後到日照中心要接女童回家，才發現她從頭到尾都把女童放在車上。警方對此已展開調查，但並未說明是否會對女童阿嬤起訴。

根據聖荷西大學專門追蹤車內熱死案件的網站「NoHeatStroke.org」，事實上這已經是美國今年以來第15件熱死在車內的案件。美國國家公路運輸安全管理局數據則顯示，車內溫度在短短10分鐘內就會上升將近華氏20度（約攝氏11度），通常已足以導致體溫過高，在溫度較低的情況下，1小時內車內溫度也會升高華氏40度（約攝氏22.2度）以上，當局表示，兒童體溫上升速度是成人的3至5倍，當兒童體溫達到華氏107度（約攝氏41.6度）時，就可能導致死亡。