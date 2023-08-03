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大陸 大陸焦點 特派現場

沈棟前妻陸女富商段偉紅　消失近6年後首亮相

▲段偉紅消失6年首次亮相。（圖／翻攝《中國長期照護》微信公眾號）

▲段偉紅消失6年首次亮相。（圖／翻攝《中國長期照護》微信公眾號）

文／中央社台北2日電

港媒今天報導，疑因涉及孫政才案被查而消失近6年的中國女富商、「紅色賭盤」一書作者沈棟前妻段偉紅，傳出5、6月間先後以公益基金會理事長身分亮相，參訪江蘇、福建等地的社福機構。

星島日報這一報導引述的消息來源，都是參訪單位的微信公眾號，因此先前並未引起公眾注意。

報導引述「中國長期照護」微信公眾號發文，指段偉紅5月12日下午以「凱風公益基金會理事長」身分，與基金會秘書長甘東宇一同參加江蘇南京「愛德仁谷養老服務綜合體」舉辦的護士節活動，並進行交流。

報導提到，福建「屏南振興鄉村研究院」微信公眾號發文，指段偉紅6月30日至7月3日同樣以凱風公益基金會理事長及創辦人身分，與甘東宇等人參訪福建省屏南縣四坪、龍潭、前汾溪、廈地等村莊，調研屏南縣「以文創推進鄉村振興」的歷程，了解屏南縣當局在「鄉村人才振興」方面的經驗做法。

現年54歲的段偉紅在2017年9月突然失聯，當時原因成謎。2018年2月，紐約時報率先披露段偉紅在2017年9月被捕的消息，並指她與前中國總理溫家寶家族合開公司，關係匪淺。此前，紐時2012年披露溫家寶家族擁有27億美元資產，段偉紅就是關鍵人物。

2018年4月，財新週刊及財新網披露，段偉紅因涉及前中共政治局委員、前重慶市委書記孫政才貪腐案而被查。案情則是孫政才任吉林省委書記期間，協助她取得北京市中心的大型商業開發案。

段偉紅的前夫沈棟先前曾表示，段偉紅後來無端消失，他沒有接獲任何通知或消息，音訊全無。直到他在美國出版英文版「紅色賭盤」前夕，才突然接到段偉紅的來電，要求他不要出版。當時段偉紅已失蹤逾4年。

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