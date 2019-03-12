兩高都點名「孫政才」　落馬高官連續5年被寫入報告

▲孫政才在法庭上認罪。（圖／天津市人民法院）

大陸中心／綜合報導

大陸十三屆全國人大二次會議的第三次全體會議12日上午登場，最高人民法院院長周強、最高人民檢察院檢察長張軍分別做了最高人民法院、最高人民檢查院的工作報告。值得注意的是，周強及張軍都在報告中對落馬的「孫政才」點名，這也是兩高報告連續5年點名落馬高官。

周強在談到2018年工作「依法懲罰犯罪」時表示，嚴懲貪污賄賂等腐敗犯罪。依法審理孫政才等重大職務犯罪案件，彰顯黨中央鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利的堅強決心。

張軍則是在回顧2018年工作「充分發揮檢察職能，為大局服務、為人民司法」時提到，依法對孫政才、王三運等32名原省部級以上人員提起公訴。積極參與許超凡、蔣雷等「百名紅通人員」追逃，會同有關部門發佈公告，敦促外逃人員投案自首。

這也是「兩高報告」連續5年點名落馬高官，據《新京報》報導，去年的兩高報告中，周永康、薄熙來、郭伯雄、令計劃、蘇榮以及孫政才6名國級老虎，和白恩培、任潤厚、奚曉明3名部級老虎被點名。

孫政才曾任中共重慶市委書記，2017年7月被調離職位，接受中紀委的紀律審查，並被指涉嚴重違紀，隨後被立案審查，雙開（開除黨籍、公職），移送司法機關處理。

2018年2月，孫政才涉嫌受賄一案，由最高人民檢察院偵查終結，經依法指定管轄，移送天津市人民檢察院第一分院審查起訴。

2018年4月12日，天津市第一中級人民法院一審公開開庭審理了孫政才受賄一案。

2018年5月8日，天津市第一中級人民法院對孫政才受賄案一審公開宣判，對被告人孫政才以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對孫政才受賄所得財物及孳息予以追繳。

孫政才在宣判後當庭表示，自己真誠地認罪、悔罪，接受法院的判決，不上訴，將認真接受改造。

▼大陸最高人民法院院長周強。（圖／翻攝新京報）